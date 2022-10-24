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24 октября, 2022
 
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Последнее письмо Джона Леннона ушло с молотка за рекордную сумму

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Джона Леннона застрелили 8 декабря 1980 года
Джона Леннона застрелили 8 декабря 1980 года
Фото: The Beatles / Facebook

Последнее письмо культового британского музыканта Джона Леннона продано с молотка аукционным домом Gotta Have Rock за $64 тыс. Об этом 22 октября сообщил сайт TMZ.

Письмо, датированное 8 декабря 1980 года, Леннон написал всего за несколько часов до смерти и адресовал его своему бухгалтеру Барри Николсу. В тексте были перечислены имена трех доверенных лиц, которых артист выбрал для голосования на ежегодном собрании корпорации "Битлз". Оно должно было состояться через девять дней в Лондоне.

Скриншот: tmz.com
Скриншот: tmz.com

Скриншот: tmz.com
Скриншот: tmz.com

Но спустя несколько часов после написания музыкант был смертельно ранен Марком Дэвидом Чепменом возле многоквартирного дома в Нью-Йорке.

Эксперты оценили документ от $30 тыс. до $50 тыс., но в конце торгов письмо купили за $64 тыс. Личность покупателя не разглашается.

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