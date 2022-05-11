Позитив высказался о причинах развода Дорофеевой и заявил, что после этого не общался с Dantes

По словам артиста, узнав о разводе своих коллег, он связался с Дорофеевой, а вот с ее мужем не общался. Позитив признался, что не имеет права говорить правду о разводе артистов, но предположил, что они вскоре сами все расскажут.
"После новости о разводе мы с ней сконтактировали, но я не имею права все это рассказывать. С Вовой я не контактировал, но знаю, что с ним все хорошо. Думаю, что историю они сами скоро расскажут", – заявил Позитив.
Дорофеева и Позитив до марта 2020 года были участниками группы "Время и Стекло".
Дорофеева и Dantes 18 марта 2022 года сообщили, что расстались. Пара прожила вместе семь лет. По словам артиста, пока что они разводиться не планируют.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Ранее он состоял в отношениях с партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. Певица не комментирует эти отношения, а Dantes заявил, что будет круто, если Дорофеева и Кацурин будут вместе. Dantes не афиширует свою личную жизнь после расставания с Дорофеевой.