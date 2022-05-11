Позитив высказался о причинах развода Дорофеевой и заявил, что после этого не общался с Dantes

Позитив о Дорофеевой: После новости о разводе мы с ней сконтактировали, но я не имею права все это рассказывать Фото: vremyaisteklo / Instagram

По словам артиста, узнав о разводе своих коллег, он связался с Дорофеевой, а вот с ее мужем не общался. Позитив признался, что не имеет права говорить правду о разводе артистов, но предположил, что они вскоре сами все расскажут.

"После новости о разводе мы с ней сконтактировали, но я не имею права все это рассказывать. С Вовой я не контактировал, но знаю, что с ним все хорошо. Думаю, что историю они сами скоро расскажут", – заявил Позитив.