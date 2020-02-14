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Бульвар Шоубиз
14 февраля, 2020
 
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"Приемлемое название". Лада Лузина прокомментировала возможное переименование станции "Дорогожичи" в "Бабий Яр"

Украинская писательница Лада Лузина напомнила, что название местности "Бабий Яр" существовало задолго до трагедии, произошедшей на этой территории в 1941–1943 годах.

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Лузина: Активно бороться за свое право на незнание? Для меня это феномен!
Лузина: Активно бороться за свое право на незнание? Для меня это феномен!
Фото: Lada Luzina / Facebook

Украинская писательница Лада Лузина, комментируя инициативу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" о переименовании станции метро "Дорогожичи" в  "Бабий Яр", заявила, что для нее оба названия приемлемы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Для меня, что "Дорогожичи", что "Бабий яр" – одинаково приемлемые, поскольку оба исторические", –  призналась Лузина. 

Писательница удивлена, что название "Бабий Яр" у многих ассоциируется только с трагедией. "Название местности существовало задолго до событий 1941 года", – напомнила она. 

Лузина не согласилась с аргументами противников переименования, утверждающих, что новое название будет "лишний раз напоминать людям о трагедии".

"А раньше люди об этом не знали?" – удивилась она.

"Вся территория Бабьего яра от Лукьяновского кладбища до улицы Кирилловской (Фрунзе) для меня является территорией бесконечных трагедий – от расстрелов священников, зарытых на кладбище в безымянных могилах, до Куреневской трагедии. Трагедия в 41-м занимает центральное место, но она не единственная", – напомнила Лузина. 

По словам писательницы, она понимает стремление людей, проживающих в "столь безрадостном месте" избегать подробностей, связанных с трагедией.

"Но так активно защищать свое право на незнание – для меня это феномен", – резюмировала она.

https://www.facebook.com/lada.luzina/posts/2859042087509494

11 февраля Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" инициировал переименование станции киевского метро "Дорогожичи" в станцию "Бабий Яр". Инициатива связана с тем, что станция метро "Дорогожичи" расположена на исторической территории урочища Бабий Яр, где в 1941–1943 годах происходили массовые расстрелы, объясняли в мемориальном центре.

Предложение Мемориального центра будет рассмотрено на заседании комиссии по вопросам наименований, созданная при киевском городском голове. 

Лада Лузина (настоящее имя – Владислава Кучерова) родилась в Киеве в 1972 году. Несколько романов и повестей писательницы из цикла "Киевские ведьмы" отмечены наградами международных литературных конкурсов. Лузина также проводит экскурсии по историческим местам Киева. 

Теги: Киев, Холокост, Бабий Яр, Лада Лузина
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