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17 июля, 2020
 
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Принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского мультимиллионера – СМИ

О свадьбе 31-летней британской принцессы Беатрис и 36-летнего итальянского мультимиллионера Эдоардо Мапелли-Моцци сообщило издание Daili Mail.

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Изначально свадьба принцессы Беатрис была запланирована на сентябрь 2019 года
Изначально свадьба принцессы Беатрис была запланирована на сентябрь 2019 года
Фото: ЕРА

31-летняя принцесса Беатрис 17 июля тайно вышла замуж за своего избранника, мультимиллионера Эдоардо Мапелли-Моцци, сообщает таблоид Daily Mail.

По информации издания, на церемонии бракосочетания присутствовала королева Великобритании Елизавета II с мужем, герцогом Эдинбургским Филиппом. О присутствии других представителей королевской семьи на закрытой церемонии бракосочетания дочери младшего сына королевы Елизаветы II издание не сообщает. 

Фото королевы Великобритании с супругом, сидящих на заднем сидении автомобиля, опубликовано 17 июля на фан-странице супруга королевы Великобритании. 

"Королева и принц Филипп были замечены, когда ехали в Винздор на тайную церемонию бракосочетания принцессы Беатрис", – говорится в комментарии к публикации. 

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци объявили о помолвке в сентябре 2019 года, но после скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном, в который оказался ввязан принц Эндрю, отец Беатрис и третий ребенок королевы Елизаветы II, со свадьбой пришлось повременить. 

В феврале 2020 года стало известно, что свадебная церемония запланирована на конец мая, однако из-за коронавируса мероприятие было перенесено на неопределенный срок. 

Принцесса Беатрис внучка королевы Елизаветы II. Она девятая в очереди на трон Великобритании. 

Эдоардо Аллесандро Мапелли-Моцци имеет титул графа. У него были двухлетние отношения с лондонским архитектором китайского происхождения Дарой Хуанг. От этого романа у него есть сын Кристофер Вольм Мапелли-Моцци.

Фото: ЕРА
Принцесса Беатрис со своим избранником. Фото: ЕРА

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, свадьба, принц Филипп, принцесса Беатрис
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