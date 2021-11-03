"Пристает ко всем", "Испанский стыд". В сеть попало видео пьяной Волочковой из ресторана в Турции

Волочкова запечатлена в блестящем мини-платье цвета экрю и в босоножках на платформе. Она, согнувшись, подошла к посетителям ресторана. Смеясь, начала произносить фразу, из которой можно уловить "если у чувака встал, он ее...".

За кадром слышно, как посетители говорят: "Женщина встала. Подошла". Вероятно, не все из них знали, что это известная балерина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Зеркало для антигероя (@lms_ciao)

"Крепко на стакане сидит", – отметил подписчик __claire_.__.

"Я в шоке от видео", – призналась anetta_rozkhova.

"После этого видео я наконец-то поняла, что такое испанский стыд", – призналась kukulyamukulya77.

"Вот так она, видать, и пристает ко всем на каждом отдыхе. Странно, что ногу не задрала", – прокомментировала skorodumova.valya.

"Уже выяснили, очевидцы пишут, что ногу за столом задирала", – ответил 0987kontakt.