"Пятилетняя дочь моей подруги поседела у меня на глазах". Жена министра обороны Резникова заявила, что женщинам не должно быть стыдно уезжать из Украины

Зорий отметила, что во время войны эмоциональное напряжение высоко и это не легкий вызов для физики.

"Уровень стресса сверхмощный. Это факт. Выдержать его тяжело. Кто-то впадает в апатию, кто-то – в агрессию, кто-то – в действие, кто-то – в обвинение", – написала она.

Супруга Резникова призналась, что ей больно читать обвинения одних женщин другим, что те выехали из страны и увезли с собой детей.

"Скажите мне откровенно: а почему должно быть стыдно маме за то, что ей страшно за своих детей? Почему ей должно быть стыдно за то, что она спасает своих детей? Спасает их жизнь и психику (которая и так уже пострадала, даже если люди уехали в самом начале войны и дети слышали взрывы где-то далеко, например). Вы думаете, детской уязвимой психике этого недостаточно? Не сверхтонко ли дети чувствуют психологическое состояние родителей, мамы, и это уже сильный удар для них? Пятилетняя дочь моей подруги поседела у меня на глазах. Хотя выглядела спокойной и играла", – написала она.

Зорий добавила, что женщине не должно быть стыдно за то, что ей страшно, невзирая на то, есть ли у нее дети.

"Почему должно быть стыдно? Беги или дерись – базовая защитная реакция психики. Это не об измене, а о выживании. Почему она должна пренебрегать этой базовой настройкой? Приняли ли вы решение остаться или уехать – это только ваш выбор. Никто не имеет права осуждать ваши действия", – отметила она.

Жена министра обороны Украины подчеркнула, что дети должны быть здоровыми и невредимыми, как физически, так и морально. Это, как считает она, ответственность взрослых.

"Я точно знаю одно: каждый из вас хочет видеть своих детей счастливыми. Давайте действовать для них и ради них. Они – точно наилучшая версия нас. И это прекрасно", – заявила Зорий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Зории * (@yulia_zoriy)

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