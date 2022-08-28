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28 августа, 2022
 
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"Я не могла уехать и ждать победы. Я должна делать то, что от меня зависит". Джамала поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"

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Джамала: Я считаю, что каждый, кто выехал, может что-то делать: выходить на митинги, создать волонтерскую организацию
Джамала: Я считаю, что каждый, кто выехал, может что-то делать: выходить на митинги, создать волонтерскую организацию
Фото предоставлено командой музея "Голоса Мирных"

Украинская певица Джамала после полномасштабного вторжения РФ в Украину приняла решение вывезти детей за границу. Оставив сыновей со своей сестрой в Стамбуле (Турция), певица отправилась в благотворительный концертный тур по странам, чтобы донести правду о российской агрессии против Украины. Свою историю певица рассказала для музея "Голоса Мирных".

Сперва Джамала вместе с мужем и детьми двое суток добиралась до Тернополя, но, когда оккупанты начали обстреливать аэропорт, приняла решение уезжать за границу.

"Муж довез меня с детьми до румынской границы, ее мы перешли пешком, с той стороны нас уже встречали друзья сестры. Были очереди, но мы прошли минут за 30. На других границах люди ждали по 1516 часов", – рассказала Джамала.

По словам певицы, ее муж после этого еще в течение нескольких дней помогал другим женщинам с детьми добраться до пункта пропуска, а со временем создал волонтерскую организацию в поддержку украинских защитников.

Джамала, оказавшись за границей, отправилась с концертами по многим зарубежным городам.

"Я не могла просто уехать и ждать победы. Я должна делать то, что от меня зависит. Я могу петь, говорить, объяснять людям, что такое война, – рассказала она. – Я считаю, что каждый, кто выехал, может что-то делать: выходить на митинги, создать волонтерскую организацию. Желаю нам поскорее встретиться с близкими, обнять всех и праздновать нашу победу".

В августе певица вернулась в Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 25 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.

Теги: Джамала, война России против Украины
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