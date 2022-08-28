"Я не могла уехать и ждать победы. Я должна делать то, что от меня зависит". Джамала поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"

Джамала: Я считаю, что каждый, кто выехал, может что-то делать: выходить на митинги, создать волонтерскую организацию Фото предоставлено командой музея "Голоса Мирных"

Сперва Джамала вместе с мужем и детьми двое суток добиралась до Тернополя, но, когда оккупанты начали обстреливать аэропорт, приняла решение уезжать за границу.

"Муж довез меня с детьми до румынской границы, ее мы перешли пешком, с той стороны нас уже встречали друзья сестры. Были очереди, но мы прошли минут за 30. На других границах люди ждали по 15–16 часов", – рассказала Джамала.

По словам певицы, ее муж после этого еще в течение нескольких дней помогал другим женщинам с детьми добраться до пункта пропуска, а со временем создал волонтерскую организацию в поддержку украинских защитников.

Джамала, оказавшись за границей, отправилась с концертами по многим зарубежным городам.

"Я не могла просто уехать и ждать победы. Я должна делать то, что от меня зависит. Я могу петь, говорить, объяснять людям, что такое война, – рассказала она. – Я считаю, что каждый, кто выехал, может что-то делать: выходить на митинги, создать волонтерскую организацию. Желаю нам поскорее встретиться с близкими, обнять всех и праздновать нашу победу".

В августе певица вернулась в Украину.

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