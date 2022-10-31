Range Rover в честь помолвки, свадьба со второй попытки, мечты о дочери и недостроенный дом. Каким был брак Остапчука со второй женой

Владимир и Кристина Остапчук познакомились 19 августа 2019 года. На тот момент Остапчук был женат Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Интернет-издание "ГОРДОН" рассказывает, как начинался их роман, какой подарок преподнес избраннице Остапчук накануне помолвки, что писали им им хейтеры и почему пара вынуждена была отменить свою свадьбу, сыграв ее только со второй попытки.

Слухи о романе

О том, что Остапчук состоит в отношениях с нотариусом Кристиной Горняк, украинские СМИ написали в начале февраля 2020 года. Отмечалось, что пара вместе отдыхала на курорте Куршевель в новогодние праздники. Также сообщалось, что с будущей избранницей Остапчук познакомился летом 2019 года в Италии на свадьбе: он работал ведущим, а Кристина была подружкой невесты. Спустя год Горняк назовет и дату их знакомства – 19 августа.

На момент огласки новых отношений в феврале 2020 года Остапчук находился в состоянии развода со своей первой женой, украинским переводчиком Еленой Войченко.

Она, комментируя развод, обвинила его в многочисленных изменах, а также рассказала, что в 2017 году он уже уходил из семьи к другой женщине, но спустя две недели вернулся. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной расторжения брака постоянные ссоры. В марте 2020 года пара получила документы о разводе.

Новая избранница Остапчука

24 мая, в день рождения экс-супруги Остапчук представил публике свою новую избранницу – нотариуса Кристину Горняк. Он подтвердил, что познакомился с ней летом 2019 года, когда еще был женат на Войченко, и подчеркнул, что романические отношения с Горняк начались осенью, когда он уже подал на развод.

"Были недели переписок, дружеское общение, первое свидание, наш Париж и... Остальное мы храним для себя. Крис, спасибо, что ты выдержала весь этот шквал негатива и домыслов. Ты прекрасно знаешь – тебя не в чем упрекнуть. Ты меня поддерживаешь, вдохновляешь и окрыляешь. Мы крепко держимся за руки и я тебя люблю", – написал тогда в своем Instagram Остапчук.

Горняк, впервые комментируя их роман, заявила, что не чувствует своей вины в том, что Остапчук развелся с первой женой. "Верно сказал Владимир, что счастливую семью не разбить. Они не вместе с августа", – сказала тогда Горняк.

После огласки отношений с Горняк Остапчук оказался в эпицентре критики в соцсетях. В ответ он заявил, что ему не стыдно быть счастливым.

Внедорожник в подарок

В августе Остапчук подарил своей новой возлюбленной внедорожник. "Она когда-то мне рассказывала, что всегда хотела Range Rover. Конечно, я прислушиваюсь к ее желаниям и по возможности стараюсь выполнять", – прокомментировал подарок Остапчук.

Фото: zirkovyi_shlyah / Instagram

Знакомство с детьми

В том же месяце Горняк рассказала, что познакомилась с его детьми от первого брака. "Мы очень хорошо провели время, ездили в бассейн. Эмилия, кстати, мне рассказывала все свои девичьи секреты. Я немного волновалась, но прошло даже лучше, чем я думала", – поделилась избранница ведущего.

По словам Остапчука, он представил ее детям как свою "хорошую подружку, с которой вместе живет".

Предложение руки и сердца

Спустя неделю после дорого подарка Остапчук сделал Горняк предложение, на которое она ответила согласием.

Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram



После этого подписчики ведущего писали ему в комментариях, что "на чужом несчастье счастье не построишь! В какой-то момент бумеранг вернется". Его невеста в ответ призналась, что наслаждается новым статусом.

Отмена свадьбы

9 сентября Горняк заявила, что вынуждена отменить свадьбу из-за болезни Остапчука, который заразился коронавирусом.

Она тогда написала, что отмена свадьбы не является каким-либо предостерегающим знаком, а свидетельствует о том, что церемония "будет еще лучше, но состоится позже".

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Три свадебных платья, фильм и шоу Верки Сердючки

После выздоровления Остапчука пара заявила, что их свадьба состоится 15 октября. При этом своих детей ведущий на церемонию не пригласил.

В день свадьбы невеста сменила три свадебных платья, а гостей развлекал артист оригинального жанра Андрей Данилко, выступающий в образе певицы Верки Сердючки. После регистрации брака Горняк взяла фамилию мужа.

Спустя несколько дней после церемонии Остапчук посвятил жене фильм об этом дне. "Я бы хотел поставить нашу свадьбу на slowmo, пережить еще раз и даже сейчас, когда пишу эти строки, расплываюсь в улыбке и нежности", – подписал он тогда ролик. Сейчас это видео удалено с его страницы.

3 ноября ведущий презентовал видео на песню, которую посвятил новой жене. "Люби меня так сильно, как в фильмах Тарантино, и не отпускай", – пел он.

Мечты о детях и строительство дома

После свадьбы Остапчук не скрывал, что в новом браке снова хочет стать отцом, а летом 2021 года пара начала строительство дома. По словам ведущего, он мечтал о рождении дочери.

В тот же период Остапчук в качестве продюсера снял жену в роли секретарши в фильме "Любовь и блогеры".

Отношения после полномасштабного вторжения РФ в Украину

7 марта 2022 года Остапчук сообщил, что вступил в ряды территориальной обороны, а его жена занялась волонтерской деятельностью. Она сообщила, что осталась без работы, но вместе с мужем живет на сбережения.

По словам Остапчука, его первая жена вместе с детьми переехала после войны в Канаду и не дает ему с ними общаться.

Слухи о расставании

Еще в июне Остапчук делился планами о завершении строительства их дома, а спустя два месяца появились слухи о том, что пара рассталась. Первым их озвучил коллега Остапчука Слава Демин.

"Вова Остапчук расстался со своей женой. Это мне сказали некоторые знакомые, – заявил он. – Причина неизвестна, но поговаривают, что это случилось после того, как Вова уехал в Канаду к детям".

Ни ведущий, ни его жена не стали комментировать это заявление, но их подписчики заметили, что супруги больше не постят совместные фото и не лайкают публикации друг друга.

В день второй годовщины свадьбы Остапчуки также воздержались от поздравлений в соцсетях, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга.

26 октября стало известно, что Остапчуки официально развелись в середине этого месяца.