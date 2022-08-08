  "Раньше зарабатывал 300 тыс. грн в месяц. Сейчас намного больше". Арестович рассказал, сколько семей родственников живут за его счет

По словам Арестовича, основным его доходом является проведение семинаров по психологии. Он уточнил, что должность советника не подразумевает оплату, так как этим он занимается на общественных началах.

"Раньше вы зарабатывали где-то 300 тыс. грн на месяц", – уточнила журналистка Катя Король.

"Сейчас намного больше. Я пять семей содержу – родители, родители жены, сестры", – признался он.

Арестович сообщил, что у него самого при этом нет собственного жилья.

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Видео: ЖВЛ / YouTube