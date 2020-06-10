Раздача бесплатных платьев для учителей закончилась для Уизерспун судебным иском

Учителя, не получившие в подарок от актрисы Риз Уизерспун бесплатные дизайнерские платья, подали на нее коллективный иск в суд в надежде получить компенсацию.

Розыграш среди учителей платьев от дизайнера Draper James, организованный при поддержке актрисы Риз Уизерспун, обернулся для нее судебным иском, сообщает TMZ.

По словам участников благотворительной акции, актриса обещала вручить наряды всем, кто заполнит анкеты, однако 7 апреля организаторы объявили только 250 победителей. Остальным участникам розыграша актриса предоставила скидку на покупку нарядов, разработкой дизайна которых она занимается лично.

Участники акции, которые не нашли свои имена в списке победителей, обратились с исковым заявлением в суд, обвинив актрису в обмане. Они утверждают, что изначально правила розыграша были другими – якобы Уизерпсун обещала вручить платья всем, кто пришлет анкету.

Издание сообщает, что в акции приняли участие более 1 млн человек, предоставив таким образом актрисе свои персональные данные, включая место работы и электронный почтовый ящик.

В коллективном исковом заявлении подчеркивается, что стоимость 250 платьев, которые подарила актриса, составляет не более $12,5 тыс в том время, как другие известные артисты жертвовали во время пандемии миллионы долларов.

Авторы коллективного иска надеются получить от актрисы материальную компенсацию через суд, говорится в статье.