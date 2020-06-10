Раздача бесплатных платьев для учителей закончилась для Уизерспун судебным иском

Розыграш среди учителей платьев от дизайнера Draper James, организованный при поддержке актрисы Риз Уизерспун, обернулся для нее судебным иском, сообщает TMZ.
По словам участников благотворительной акции, актриса обещала вручить наряды всем, кто заполнит анкеты, однако 7 апреля организаторы объявили только 250 победителей. Остальным участникам розыграша актриса предоставила скидку на покупку нарядов, разработкой дизайна которых она занимается лично.
Участники акции, которые не нашли свои имена в списке победителей, обратились с исковым заявлением в суд, обвинив актрису в обмане. Они утверждают, что изначально правила розыграша были другими – якобы Уизерпсун обещала вручить платья всем, кто пришлет анкету.
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Dear Teachers: We want to say thank you. During quarantine, we see you working harder than ever to educate our children. To show our gratitude, Draper James would like to give teachers a free dress. To apply, complete the form at the link in bio before this Sunday, April 5th, 11:59 PM ET. (Offer valid while supplies last - winners will be notified on Tuesday, April 7th.) x The Draper James Team Know a teacher who deserves a pick-me-up? Forward this post or tag your favorite educator in comments. #DJLovesTeachers
Издание сообщает, что в акции приняли участие более 1 млн человек, предоставив таким образом актрисе свои персональные данные, включая место работы и электронный почтовый ящик.
В коллективном исковом заявлении подчеркивается, что стоимость 250 платьев, которые подарила актриса, составляет не более $12,5 тыс в том время, как другие известные артисты жертвовали во время пандемии миллионы долларов.
Авторы коллективного иска надеются получить от актрисы материальную компенсацию через суд, говорится в статье.