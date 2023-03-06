Бульвар Шоубиз
 
07 марта, 2023
 
Новости

"Развод был нелегким". Друг Остапчука рассказал правду о личной жизни после расставания со второй женой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Остапчук был женат дважды
Остапчук был женат дважды
Фото: Volodymyr Ostapchuk / Facebook

Украинский ведущий Владимир Остапчук достаточно тяжело переживал развод со своей второй женой, украинским нотариусом и блогером Кристиной Остапчук. Об этом в программе ЖВЛ, которая 6 марта вышла в эфире канала "1+1 Україна", заявил друг Остапчука, украинский блогер Кирилл Скачков.

"[Развод] был точно нелегким, как и для любого человека, который завершил отношения. Тем более, это не просто отношения, а семейная жизнь. Достаточно тяжело через это проходить", – заявил Скачков.

Он отметил, что знаком с новой избранницей своего 38-летнего друга – 22-летней украинской журналисткой Катериной Полтавской.

"Я знаком с новой избранницей. Они всегда милые. Я рад за Вову, как за своего друга. Я рад за его избранницу, как за свою подругу, и желаю им счастья. У Вовы хороший вкус", – заявил он.

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчук поженились в 2020 году.  Первым о возможном разводе пары осенью 2022 года заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети. Они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. 

В декабре стало известно, что ведущий состоит состоит в отношениях с Полтавской.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: журналисты, любовь, Владимир Остапчук, развод, Кристина Остапчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет"
  Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет"
Дмитрий ГОРДОН
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
  Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит
Алеся БАЦМАН
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы
Галина ГРИШИНА
Lizzo на концерте в Париже сыграла соло на флейте, спустив брюки под овации зала. Видео
Lizzo на концерте в Париже сыграла соло на флейте, спустив брюки под овации зала. Видео
Галина ГРИШИНА
Мировые знаменитости выступят летом на стадионе "Уэмбли" с концертом, который "усилит давление на диктатора Путина" – СМИ
Мировые знаменитости выступят летом на стадионе "Уэмбли" с концертом, который "усилит давление на диктатора Путина" – СМИ
Галина ГРИШИНА
Стоя, сидя и лежа. Лопес снялась в рекламе белья цвета фуксия с белым кружевом стоимостью €52,8. Фото
Стоя, сидя и лежа. Лопес снялась в рекламе белья цвета фуксия с белым кружевом стоимостью €52,8. Фото
Галина ГРИШИНА
"Развод был нелегким". Друг Остапчука рассказал правду о личной жизни после расставания со второй женой
"Развод был нелегким". Друг Остапчука рассказал правду о личной жизни после расставания со второй женой
Галина ГРИШИНА
Панин: Такие люди, как Машков и Хабенский, связаны с Путиным. Они одна команда
Панин: Такие люди, как Машков и Хабенский, связаны с Путиным. Они – одна команда
Алеся БАЦМАН
Роговцева обратилась к Залужному: Вы удержали Украину. Вы ее освободите
Роговцева обратилась к Залужному: Вы удержали Украину. Вы ее освободите
Галина ГРИШИНА
"Записали, что родилась в Мурманске". Огневич назвала настоящее место своего рождения и объяснила, почему сменила имя и фамилию на псевдоним
"Записали, что родилась в Мурманске". Огневич назвала настоящее место своего рождения и объяснила, почему сменила имя и фамилию на псевдоним
Галина ГРИШИНА
Представители Victoria's Secret после серии скандалов и четырехлетней паузы объявили о возвращении шоу
Представители Victoria's Secret после серии скандалов и четырехлетней паузы объявили о возвращении шоу
Галина ГРИШИНА
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95"
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95"
Галина ГРИШИНА
  Панин: Плакал ли я за этот год? Первое, что помню, – это Мариуполь. Я играл в театре, который разбомбили
  Панин: Плакал ли я за этот год? Первое, что помню, – это Мариуполь. Я играл в театре, который разбомбили
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят"
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят"
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина восхитила сеть плоским животом. Актриса каждый день делает "вакуум"
33-летняя Мишина восхитила сеть плоским животом. Актриса каждый день делает "вакуум"
Галина ГРИШИНА
  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть
  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть
Алеся БАЦМАН
40-летняя Мейхер на берегу моря засветила нижнюю часть груди
40-летняя Мейхер на берегу моря засветила нижнюю часть груди
"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта
"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 