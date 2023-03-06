"Развод был нелегким". Друг Остапчука рассказал правду о личной жизни после расставания со второй женой

"[Развод] был точно нелегким, как и для любого человека, который завершил отношения. Тем более, это не просто отношения, а семейная жизнь. Достаточно тяжело через это проходить", – заявил Скачков.
Он отметил, что знаком с новой избранницей своего 38-летнего друга – 22-летней украинской журналисткой Катериной Полтавской.
"Я знаком с новой избранницей. Они всегда милые. Я рад за Вову, как за своего друга. Я рад за его избранницу, как за свою подругу, и желаю им счастья. У Вовы хороший вкус", – заявил он.
Владимир и Кристина Остапчук поженились в 2020 году. Первым о возможном разводе пары осенью 2022 года заявил украинский ведущий Слава Демин.
Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети. Они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.
В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать.
В декабре стало известно, что ведущий состоит состоит в отношениях с Полтавской.
Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.