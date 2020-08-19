"Реальная какашечка". Поклонники Потапа высказались о его "шапке-какашке"

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) позировал в оригинальном головном уборе.

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) на своей странице в Instagram разместил фото, для которого позировал в объемной коричневой шапке.

"Идеал", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ideal #ideal Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 18 Авг 2020 в 3:50 PDT

Подписчики прокомментировали снимок.

"Реальная какашечка", – отметила innochkasirenko.

"Это что – шапка-какашка?" – спросила mariyakdv.

"Это ж какая была птичка, что так пометила..." – прокомментировала _soroka_marina_.

Настя Каменских и Потап выступали как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK.