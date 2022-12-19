Резников: Сохранить бодрость помогает опыт работы в психбольнице

"Вы говорили, что в вашей жизни есть вещи, которые помогают сохранить бодрость. Это спорт?" – спросила у министра ведущая.
"На спорт сейчас, к сожалению, времени не хватает, поэтому это как раз опыт работы в психбольнице, – сказал он. – Я когда был студентом юридического факультета, денег на молодую семью не хватало, поэтому я пошел на подработку. Ночью работал в психбольнице, а днем учился, ходил на пары. Умение овладевать собственной психикой – оно пошло с того момента. А главное мое оружие – это чувство юмора. Только через юмор можно выдержать эту нагрузку".
Резников был назначен министром обороны в ноябре 2021 года. До этого он возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года.
Резников женат на украинской ведущей Юлии Зорий. Они поженились летом 2020 года. Общих детей у пары нет. Это второй брак министра обороны.