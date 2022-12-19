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19 декабря, 2022
 
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Резников: Сохранить бодрость помогает опыт работы в психбольнице

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Резников: Я когда был студентом юридического факультета, денег на молодую семью не хватало, поэтому я пошел на подработку. Ночью работал в психбольнице, а днем учился, ходил на пары
Резников: Я когда был студентом юридического факультета, денег на молодую семью не хватало, поэтому я пошел на подработку. Ночью работал в психбольнице, а днем учился, ходил на пары
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников стал героем шоу актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец, новый эпизод которого вышел 17 декабря в эфире канала "Дом".

"Вы говорили, что в вашей жизни есть вещи, которые помогают сохранить бодрость. Это спорт?" – спросила у министра ведущая.

"На спорт сейчас, к сожалению, времени не хватает, поэтому это как раз опыт работы в психбольнице,  сказал он.  Я когда был студентом юридического факультета, денег на молодую семью не хватало, поэтому я пошел на подработку. Ночью работал в психбольнице, а днем учился, ходил на пары. Умение овладевать собственной психикой – оно пошло с того момента. А главное мое оружие – это чувство юмора. Только через юмор можно выдержать эту нагрузку".


Контекст:

Резников был назначен министром обороны в ноябре 2021 года. До этого он возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 

Резников женат на украинской ведущей Юлии Зорий. Они поженились летом 2020 года. Общих детей у пары нет.  Это второй брак министра обороны.

Теги: Алексей Резников, война России против Украины
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