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05 августа, 2021
 
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Ротару, Maruv, Макс Барских, Ани Лорак и Лобода выступят на фестивале "Новая волна" в Сочи

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Организаторы "Новой волны" анонсировали выступление на фестивале в том числе и Ротару
Организаторы "Новой волны" анонсировали выступление на фестивале в том числе и Ротару
Фото: sofiarotaru.official / Instagram

В период с 19-го по 25-е августа в Сочи (Россия) пройдет фестиваль "Новая волна". Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

В день открытия фестиваля на сцене выступят российские артисты Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Григорий Лепс, Олег Газманов, Николай Басков и другие. Также в числе участников заявлены украинские знаменитости, среди которых София Ротару, Макс Барских и Maruv. 

Проживающие в РФ украинские певицы Ани Лорак и Loboda (Светлана Лобода) выступят на сцене фестиваля 21 августа.

Анонс выступления Ротару уже опубликован на странице фестиваля в Instagram. На странице певицы этой информации нет.

Анонсы выступлений других украинских артистов пока не обнародованы.

Контекст:

Фестиваль "Новая волна" с 2001 по 2014 год проводился в Юрмале (Латвия). С 2015 года мероприятие проходит в Сочи. Композитор Игорь Крутой перенес фестиваль в Россию в связи с запретом въезда в Латвию российским исполнителям Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову, которые поддержали агрессию РФ в Украине

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия оккупировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: София Ротару, Ани Лорак, Новая волна, Светлана Лобода, Макс Барских, певица, Maruv
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