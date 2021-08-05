Ротару, Maruv, Макс Барских, Ани Лорак и Лобода выступят на фестивале "Новая волна" в Сочи

Организаторы "Новой волны" анонсировали выступление на фестивале в том числе и Ротару Фото: sofiarotaru.official / Instagram

В день открытия фестиваля на сцене выступят российские артисты Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Григорий Лепс, Олег Газманов, Николай Басков и другие. Также в числе участников заявлены украинские знаменитости, среди которых София Ротару, Макс Барских и Maruv.

Проживающие в РФ украинские певицы Ани Лорак и Loboda (Светлана Лобода) выступят на сцене фестиваля 21 августа.

Анонс выступления Ротару уже опубликован на странице фестиваля в Instagram. На странице певицы этой информации нет.

Анонсы выступлений других украинских артистов пока не обнародованы.

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