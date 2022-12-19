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19 декабря, 2022
 
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"Русофоб сдох". В новой серии "Масяни" показали смерть Путина

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Путина в мультфильме представили с окровавленным ртом и короной на голове
Путина в мультфильме представили с окровавленным ртом и короной на голове
Фото: Oleg Kuvaev / Facebook

Проживающий в Израиле российский мультипликатор, создатель мультфильма о приключениях Масяни Олег Куваев на YouTube-канале Masyanya Kuvaeva 18 декабря
опубликовал новый антивоенный выпуск мультсериала о Масяне под названием "Русофоб".

В новой серии Хрюндель рассказывает, что прятался от "могилизации" (мобилизации. – "ГОРДОН") в шкафу.

Хрюндель с Масяней прогулялись по пустынному Санкт-Петербургу.

"Слава Украине! Можно все, что хочешь, орать!" – отметил Хрюндель.

Как рассказали герои мультфильма, половина россиян погибла на войне, а вторая – выехала их страны. Хрюндель отметил, что президент РФ Владимир Путин мобилизовал не только мужчин, но и женщин, детей и животных: так появились термины путин-югенд, собакен-югенд, хомяк- и даже аксолотли-югенд.

Герои в разговоре назвали россиян безъяйцевыми, людьми, которым "самим на себя насрать".

Рассуждения пары прервало появление Путина. Он предстал в образе монстра, с окровавленным ртом и короной на голове. Надвигающегося на Масяню и Хрюнделя президента РФ уволок рой летающих сущностей.

"Это неупокоенные души детей с малайзийского "боинга", – отметил Хрюндель.

На вопрос Масяни, почему не души украинских детей, тот ответил: "Им, похоже, противно прикасаться".

Масяня и Хрюндель дистанционно обратились к россиянам с призывом возвращаться на родину.

"Русофоб сдох!" – сообщили они согражданам, но те отказались возвращаться в РФ.

"Будем жить где угодно, только не в России", – заявили они.

В финале Хрюндель исполнил песню "Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну", написанную музыкантом Андреем Макаревичем, которого в РФ признали "иноагентом".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Masyanya Kuvaeva / YouTube
Контекст:

21 марта на YouTube-канале Masyanya Kuvaeva вышла новая серия мультфильма "Масяня" под названием "Вакидзаси". Куваев в этом выпуске осудил российскую агрессию против Украины. В конце мультика президент РФ Владимир Путин по совету Масяни делает харакири. После этого выпуска в РФ заблокировали сайт со всеми сериями этого мультфильма.

11 июля мультипликатор выпустил новую антивоенную серию, адресовав ее тем, "кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает российско-украинскую войну".

20 сентября в выпуске "Живи не хочу" Масяня вместе со своим партнером Хрюнделем решали, как выгнать российских оккупантов из Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Санкт-Петербург, мобилизация, война России против Украины, мультфильм, мультипликатор, мужчины, Олег Куваев, Масяня
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