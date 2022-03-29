С Javelin в руках. Украинский художник изобразил на одной картине Залужного и Резникова

Художник Кривонос, изобразив вместе министра и главнокомандующего, поблагодарил ВСУ за защиту Фото: Резніков Олексій / Facebook, Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

"Спасибо ВСУ! Залужный и Резников. Общее дело вдохновляет. Верю в победу", – написал Кривонос.

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