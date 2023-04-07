  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"

"Пришла весна, и все начинают белить деревья обычными покупными побелками или известью, что в конечном итоге неэффективно в борьбе с вредителями", – отметил эксперт.
По словам садовода, более эффективным будет самостоятельно приготовленный раствор.
Для приготовления раствора понадобится:
Приготовление:
Побелка
Кисточкой наносим раствор на кору, стараясь покрыть все трещины на дереве. Наносить побелку лучше всего после весенних дождей.
"Благодаря всем этим ингредиентам грибки, мох, вредители с личинками и лишайники погибнут на глазах", – отметил эксперт.
Он также добавил, что с помощью раствора можно замазывать срезы на деревьях после весенней обрезки веток.