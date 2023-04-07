Бульвар Шоубиз
 
07 апреля, 2023
 
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Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"

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Наносить побелку лучше всего после весенних дождей
Наносить побелку лучше всего после весенних дождей
Скриншот: Корисне TV / YouTube

Автор украинского YouTube-блога "Корисне TV" рассказал, как приготовить самодельный раствор для эффективного обеззараживания и защиты плодовых деревьев от лишайников, грибков, мха и вредителей в апреле.

"Пришла весна, и все начинают белить деревья обычными покупными побелками или известью, что в конечном итоге неэффективно в борьбе с вредителями", – отметил эксперт. 

По словам садовода, более эффективным будет самостоятельно приготовленный раствор.


Для приготовления раствора понадобится:

  • 0,5 л водоэмульсионной краски; 
  • 0,5 воды; 
  • 1 ст. л. железного купороса;
  •  5 ст. л. (с горкой) извести.

Приготовление:

  • купорос растворяем в воде, чтобы получился желто-коричневый раствор; 
  • добавляем в него известь и очень тщательно перемешиваем;
  • этот раствор, по консистенции напоминающий сметану, переливаем в емкость с краской, которая будет препятствовать смыванию раствора с деревьев;
  • при необходимости разбавляем раствор водой, чтобы по густоте он напоминал сметану.

Побелка

Кисточкой наносим раствор на кору, стараясь покрыть все трещины на дереве. Наносить побелку лучше всего после весенних дождей. 

"Благодаря всем этим ингредиентам грибки, мох, вредители с личинками и лишайники погибнут на глазах", – отметил эксперт.

Он также добавил, что с помощью раствора можно замазывать срезы на деревьях после весенней обрезки веток.

ВИДЕО
Видео: Корисне TV / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: весна, садоводство
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