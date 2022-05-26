Бульвар Шоубиз
 
27 мая, 2022
 
Новости

Садовый примерил розовую панамку, как у фронтмена Kalush Orchestra, и заявил, что выглядит нелепо

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Садовый: Для благого дела надо делать все
Садовый: Для благого дела надо делать все
Фото: Центр міської історії / Center for Urban History / Instagram

Мэр Львова Андрей Садовый 26 мая разместил в Facebook совместное фото с украинским волонтером Сергеем Притулой, на котором они запечатлены в розовых панамках, как у фронтмена победившей на "Евровидении 2022" украинской группы Kalush Orchestra Олега Псюка.

Садовый написал, что согласился позировать в головном уборе для рекламы розыгрыша, организованного Псюком и Притулой в поддержку ВСУ.

"Фото для привлечения внимания. Я полностью осознаю, как нелепо мы с Притулой смотримся в этих панамках. Хотя Олегу из группы Kalush Orchestra очень идет. Но для благого дела надо делать все", – написал Садовый.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/581193096702131

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Контекст:

25 мая Псюк сообщил, что все желающие могут принять участие в розыгрыше его личной розовой панамки, если перечислят 200 грн на счет благотворительного фонда Притулы. 

"За каждые 200 грн вы получаете одну запись в таблице, из которой случайно определим победителя. Больше донатов делаете – больше шансов на победу", – объяснил правила розыгрыша Притула. 

Также Псюк объявил, что кроме панамки разыгрывается также стеклянный микрофон с логотипом "Евровидения", который группа получила в качестве награды за первое место. Он достанется тому, кто переведет на счет благотворительного фонда Притулы максимальную сумму. Дата окончания розыгрыша не называется.

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

Теги: Андрей Садовый, ВСУ, Сергей Притула, Kalush Orchestra
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