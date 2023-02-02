Салем: Я могу выехать, если захочу. Но какой пример я покажу всем? Нельзя

Салем: Я хочу увидеть свою дочь. Это единственное, что я хочу сейчас больше всего Фото: Daniel Salem / Facebook

По словам Салема, 26 февраля будет год, как они с ней не виделись.

"Я могу выехать, если захочу. Мы все это понимаем. Но какой пример я покажу всем? Нельзя. У меня "белый билет. Я мог уехать. Но я здесь, – заявил он. – Я хочу увидеть свою дочь. Это единственное, что я хочу сейчас больше всего. Потому что если я увижу ее, это будет означать победу. Это будет означать – свободная Украина. Это будет означать радость и счастье".