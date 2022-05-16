Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"

"Семья – это крепость, где уют и покой. Это место, где радуется душа. От семьи мы получаем самое важное и необходимое каждому человеку на свете – ласку и нежность, понимание, защиту, поддержку и мудрый совет. В мирное время мы иногда не ценили то, что имеем. Хотелось больше денег, лучшую квартиру, более интересные роли – и эти вещи казались нам важными. А когда к нам пришли реалии проклятой войны, то я думаю, сейчас согласится каждый, что мы обнаружили для себя свою формулу по-настоящему ценных вещей", – написала она.
Саливанчук отметила, что нет ничего более важного, чем семья: муж, дети и родители.
"Я хочу, чтобы каждый человек в мире имел свою семью и ценил ее выше всех драгоценностей мира. И я знаю, что пока рядом со мной будет моя семья, я буду счастлива", – заявила актриса.
Она добавила, что у нее произошла переоценка ценностей.
"Теперь для меня и квартира не такая маленькая, а наоборот большая, уютная. Это мое место, где проходили все радостные моменты и сколько же их еще будет, место, где звучит смех моих детей и собирается большой круг родных. Мое любимое место, моя страна, которую ожидают несравненные годы", – отметила Саливанчук.
Актриса подчеркнула, что ценность – в элементарных вещах: когда родные живы, здоровы и находятся рядом.
"Желаю каждому украинцу побыстрее встретиться со своей семьей, воссоединиться и никогда больше не расставаться", – написала она.
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Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.
После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. 11 мая актриса вернулась в Киев.
Актриса на своей странице в Instagram редко публикует снимки с мужем.