"Самая лучшая позиция для мужчины". Арестович прокомментировал свой третий брак

"Она может приказать, а я – выполнить. Она доминирует, я подкаблучник. Это самая лучшая позиция для мужчины, – сказал Арестович. – Сначала у мужчины мама лучше знает, потом жена. Сейчас у меня жена, хотя мама тоже лучше знает".
35-летняя Анастасия – третья жена 47-летнего Алексея Арестовича. Они познакомились в 2014 году.
У пары есть сын Александр. Для Анастасии Арестович он стал первенцем и третьим ребенком для ее мужа.
От предыдущих отношений у Арестовича есть две дочери.
В настоящее время Анастасия Арестович, по ее словам, занимается психологией и психотерапией.