"Самая лучшая позиция для мужчины". Арестович прокомментировал свой третий брак

"Она может приказать, а я – выполнить. Она доминирует, я подкаблучник. Это самая лучшая позиция для мужчины, – сказал Арестович. – Сначала у мужчины мама лучше знает, потом жена. Сейчас у меня жена, хотя мама тоже лучше знает".

Контекст:

35-летняя Анастасия – третья жена 47-летнего Алексея Арестовича. Они познакомились в 2014 году.

У пары есть сын Александр. Для Анастасии Арестович он стал первенцем и третьим ребенком для ее мужа.

От предыдущих отношений у Арестовича есть две дочери.

В настоящее время Анастасия Арестович, по ее словам, занимается психологией и психотерапией.