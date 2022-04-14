Бульвар Шоубиз
 
14 апреля, 2022
 
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Серга об уничтоженном крейсере "Москва": Матросы ссутся, толпой бегут в ворота рая, а Бог им четко отвечает, что "на х...й – это не ко мне"

Серга: Скажи-ка, дядя, ведь недаром, "москва", спаленная пожаром, была моллюскам отдана
Серга: Скажи-ка, дядя, ведь недаром, "москва", спаленная пожаром, была моллюскам отдана
Скриншот: thekolya / Instagram

Служащий в ВСУ украинский ведущий, поэт и музыкант Николай Серга 14 апреля в Instagram отреагировал на уничтожение флагмана Черноморского флота РФ – крейсера "Москва", написав стих по мотивам произведения российского поэта Михаила Лермонтова "Бородино".

"Скажи-ка, дядя, ведь недаром,
"москва", спаленная пожаром, была моллюскам отдана.
Ракеты, пушки боевые,
да говорят еще какие!
Теперь во власти Нептуна.
Проколот борт насквозь трезубцем,
Матросы в суматохе ссутся,
Шугаясь взрывов в тишине.
Толпой бегут в ворота рая,
А Бог им четко отвечает,
Что "на х..й – это не ко мне".
А за москвой "победоносец",
Уткнет в песок под морем носик,
Драматургично, как в кино,
"калининград" и остальные,
Друг с другом тесно, как родные,
Украсят филигранно дно.
Затопим злобные корыта,
И будет горизонт открытым,
Уйдет из моря русский яд.
А к лету кончатся замесы,
И станут берега Одессы
Столицей дайвинга, друзья!" – написал Серга. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Крейсер "Москва" был построен на судостроительном заводе в Николаеве, спущен на воду в 1979 году, сообщается на сайте министерства обороны РФ. Крейсер оснащен противокорабельными ракетными комплексами "Базальт" ("Вулкан"), зенитными ракетными комплексами "Форт" и "Оса", артиллерийскими установками АК-130 и АК-630, установкой торпедных аппаратов и установкой реактивных глубинных бомбометов РБУ-6000.

Вечером 13 апреля 2022 года украинские официальные лица, в частности, руководитель Одесской областной государственной (военной) администрации Максим Марченко, сообщили, что по "Москве" украинские военнослужащие нанесли удар с помощью ракеты "Нептун". В результате этого, по его информации, корабль получил серьезные повреждения. По данным волонтера и блогера Александра Карпюка (Serg Marco), ударов было два. 

Источники "Украинской правды" в разведке рассказали, что в момент удара "Москва" находилась в Черном море на расстоянии около 20 морских миль от острова Змеиный. 

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что спасательные мероприятия были осложнены погодными условиями – в море был шторм. Он напомнил, что именно этот крейсер наносил удары по защитникам острова Змеиный в начале войны и именно ему украинские военнослужащие адресовали слова: "Русский военный корабль, иди на х...й!"

По данным министерства обороны, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. 

Журналист Forbes Дэвид Экс, который специализируется на теме обороны, назвал факт атаки на "Москву" "невероятным". "Это один из самых мощных боевых кораблей в мире, – написал журналист в Twitter. – Ситуация России становится хуже. Никогда Турция не допустит в Черное море один из оставшихся двух крейсеров типа "Слава" вместо "Москвы". Россия потеряла половину своей военно-морской огневой мощи у берегов Украины и не может восстановить ее, не вступая в войну с НАТО". 

Министерство обороны России 14 апреля подтвердило, что крейсер "получил серьезные повреждения". Однако в ведомстве заявили, что на корабле якобы произошел пожар, в результате чего сдетонировал боезапас.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 13 апреля, с начала войны Россия потеряла семь кораблей и катеров противника. В частности, 24 марта Военно-морские силы ВСУ сообщили, что ВМС уничтожили в порту Бердянска большой десантный корабль оккупантов. Позже Генеральный штаб ВСУ уточнил, что уничтожен корабль под названием "Саратов", еще два корабля – "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" – получили повреждения.

Теги: Черное море, война России против Украины, Коля Серга
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