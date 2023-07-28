"Сейчас много кандидатов пытаются добраться до власти". Кухар после увольнения Ткаченко заявила, что ей предлагали возглавить Минкульт

"Украина в ожидании нового министра культуры. Знаю, что сейчас много кандидатов, которые пытаются добраться до власти всеми путями. Задача номер один – сохранить и аккумулировать все лучшее, что есть в украинской культуре для передачи будущему поколению, – написала она. – Культура создает мировоззрение государства, без которого мы все обречены. Поэтому так важно, чтобы эта фигура была достойна своей должности".

В комментарии подписчики предложили Кухар предложить свою кандидатуру на должность главы Минкульта.

"Мне предлагали, но сейчас есть миссия другого порядка", – ответила она.

Кухар не уточнила, когда именно ей поступило это предложение, но в феврале 2022 года в передаче "Світське життя" на канале "1+1" она заявила, что ей предлагали должность министра культуры и не исключила, что в будущем согласиться возглавить Минкульт.