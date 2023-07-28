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28 июля, 2023
 
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"Сейчас много кандидатов пытаются добраться до власти". Кухар после увольнения Ткаченко заявила, что ей предлагали возглавить Минкульт

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Кухар: Украина в ожидании нового министра культуры
Кухар: Украина в ожидании нового министра культуры
Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Украинская балерина Екатерина Кухар 27 июля в Instagram прокомментировала увольнение Александра Ткаченко с должности министра культуры Украины.

"Украина в ожидании нового министра культуры. Знаю, что сейчас много кандидатов, которые пытаются добраться до власти всеми путями. Задача номер один  – сохранить и аккумулировать все лучшее, что есть в украинской культуре для передачи будущему поколению, – написала она. – Культура создает мировоззрение государства, без которого мы все обречены. Поэтому так важно, чтобы эта фигура была достойна своей должности". 

В комментарии подписчики предложили Кухар предложить свою кандидатуру на должность главы Минкульта.

"Мне предлагали, но сейчас есть миссия другого порядка", – ответила она.

Кухар не уточнила, когда именно ей поступило это предложение, но в феврале 2022 года в передаче "Світське життя" на канале "1+1" она заявила, что ей предлагали должность министра культуры и не исключила, что в будущем согласиться возглавить Минкульт.

Контекст:

Екатерина Кухар – прима Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018).

С 2017 года является судьей шоу "Танцы со звездами". 

Летом 2020 года стало известно о назначении Кухар исполняющей обязанности директора Киевского хореографического училища.

О необходимости заменить главу Минкульта президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 20 июля, заявив, что во время войны бюджетные средства должны расходоваться прежде всего на военные нужды, а проекты, которые могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов, не должны финансироваться из казны.

Ткаченко отреагировал и написал, что подал в отставку. По его словам, он увольняется "из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны". Также Ткаченко написал, что удивлен словам президента.

"Радіо Свобода" отмечало, что за восемь часов до обнародования заявления Ткаченко не собирался увольняться и планировал встречи со своими оппонентами. На вопрос о том, собирается ли он уйти в отставку, Ткаченко ответил "нет" и напомнил, что его отстранения требовали с самого начала, когда он вступил в должность.

27 июля Верховная Рада Украины поддержала увольнение Ткаченко.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: культура, Александр Ткаченко, Минкульт, балерина, Екатерина Кухар, министр
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