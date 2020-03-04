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04 марта, 2020
 
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Шнуров спел песню, содержащую угрозы сексуального характера в адрес кандидатов

Фронтмен российской группы "Ленинград" и член "Партии роста" Сергей Шнуров записал музыкальное обращение к кандидатам в депутаты.

Шнуров: Что за выборы без драки?
Шнуров: Что за выборы без драки?
фото: shnurovs / Instagram

Лидер российской группы «Лениград» и член Партии роста Сергей Шнуров 4 марта на своей странице в Instagram поделился с подписчиками фрагментом новой песни.


Используя глаголы обсценной лексики, Шуров обратился к кандидатам, которые баллотировались или будут баллотироваться на избирательные должности, пообещав совершить над ними действия сексуального характера. 

"Что за выборы без драки?
Поворачивайте сраки,
Я всех разом ***
Внесистемных и системных,
Все едино, все олдово.
Партия моя растет,
Как член у молодого.
Выборы, выборы,
Белки скачут в колесе.
Кандидаты – пидоры,
Засажу по гланды всем", – пропел артист. 

Подписчики расценили песню Шнурова как начало предвыборной кампании.

Скриншот: shnurovs / Instagram
Скриншот: shnurovs / Instagram

В феврале 2020 года Шнуров вступил в "Партию роста", заявив о намерении баллотироваться в Государственную Думу России на выборах 2021 года. Комментируя свое решение, артист подчекрнул, что "с ним будет веселее". 

О намерении заняться политикой музыкант заявил за месяц до вступления в партию. 

Теги: Россия, Сергей Шнуров, Партия роста
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