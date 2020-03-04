Шнуров спел песню, содержащую угрозы сексуального характера в адрес кандидатов

Фронтмен российской группы "Ленинград" и член "Партии роста" Сергей Шнуров записал музыкальное обращение к кандидатам в депутаты.

Шнуров: Что за выборы без драки? фото: shnurovs / Instagram

Лидер российской группы «Лениград» и член Партии роста Сергей Шнуров 4 марта на своей странице в Instagram поделился с подписчиками фрагментом новой песни.

View this post on Instagram A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Mar 4, 2020 at 2:45am PST





Используя глаголы обсценной лексики, Шуров обратился к кандидатам, которые баллотировались или будут баллотироваться на избирательные должности, пообещав совершить над ними действия сексуального характера.

"Что за выборы без драки?

Поворачивайте сраки,

Я всех разом ***

Внесистемных и системных,

Все едино, все олдово.

Партия моя растет,

Как член у молодого.

Выборы, выборы,

Белки скачут в колесе.

Кандидаты – пидоры,

Засажу по гланды всем", – пропел артист.

Подписчики расценили песню Шнурова как начало предвыборной кампании.

Скриншот: shnurovs / Instagram



В феврале 2020 года Шнуров вступил в "Партию роста", заявив о намерении баллотироваться в Государственную Думу России на выборах 2021 года. Комментируя свое решение, артист подчекрнул, что "с ним будет веселее".

О намерении заняться политикой музыкант заявил за месяц до вступления в партию.