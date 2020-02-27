Шварценеггер привел в дом к аллигатору двух пони

Американский актер Арнольд Шварценеггер покормил животных печеньем и миндалем в своем доме.

У Шварценеггера живут два пони – Виски и Лулу Скриншот: schwarzenegger / Instagram

72-летний американский актер и политик Арнольд Шварценеггер на своей персональной странице в Instagram опубликовал видео, показав как кормит своих питомцев – двух пони Виски и Лулу.

"В этот раз я привет и Лулу", – сообщил подписчикам актер.

Животные чувствовали себя в помещении спокойно и уверенно – миновав лежащего на полу двухметрового аллигатора, пони подошли к столу с угощениями. Шварценнегер на камеру покормил Виски и Лулу печеньем и миндальным орехом.

Подписчиков актера удивил не визит пони, а присутствие в помещении неподвижно лежащего аллигатора, который, по словам комментарторов поста, "выглядел как живой".

View this post on Instagram This time I brought LuLu too. A post shared by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) on Feb 25, 2020 at 2:40pm PST

У Шварценеггера живут два пони – Виски и Лулу. В марте 2019 года актер показал поклонникам, как занимается спортом вместе с пони по имени Виски.

Арнольд Шварценеггер родился в Австрии в 1947 году. Актер стал знаменит после съемок в трилогии "Терминатор", а также в фильмах "Красной жаре", "Конане-варваре", "Конане-разрушителе" и "Хищнике". В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.