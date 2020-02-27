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27 февраля, 2020
 
Новости

Шварценеггер привел в дом к аллигатору двух пони

Американский актер Арнольд Шварценеггер покормил животных печеньем и миндалем в своем доме.

У Шварценеггера живут два пони Виски и Лулу
У Шварценеггера живут два пони – Виски и Лулу
Скриншот: schwarzenegger / Instagram

72-летний американский актер и политик Арнольд Шварценеггер на своей персональной странице в Instagram опубликовал видео, показав как кормит своих питомцев – двух пони Виски и Лулу. 

"В этот раз я привет и Лулу", – сообщил подписчикам актер. 

Животные чувствовали себя в помещении спокойно и уверенно – миновав лежащего на полу двухметрового аллигатора, пони подошли к столу с угощениями. Шварценнегер на камеру покормил Виски и Лулу печеньем и миндальным орехом. 

Подписчиков актера удивил не визит пони, а присутствие в помещении неподвижно лежащего аллигатора, который, по словам комментарторов поста, "выглядел как живой". 

У Шварценеггера живут два пони – Виски и Лулу. В марте 2019 года актер показал поклонникам, как занимается спортом вместе с пони по имени Виски. 

Арнольд Шварценеггер родился в Австрии в 1947 году. Актер стал знаменит после съемок в трилогии "Терминатор", а также в фильмах "Красной жаре", "Конане-варваре", "Конане-разрушителе" и "Хищнике". В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.

Теги: США, Арнольд Шварценеггер, Австрия, животные, Терминатор
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