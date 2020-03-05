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05 марта, 2020
 
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Шварценеггер судится с российской компанией

Российский производитель роботов без разрешения использовал голос и лицо американского актера Арнольда Шварценеггера в новой модели роботов-андроидов.

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Актер намерен отсудить у российской компании $10 млн за незаконное использование его внешности
Актер намерен отсудить у российской компании $10 млн за незаконное использование его внешности
Фото: chwarzenegger / Instagram

Американский актер Арнольд Шварценеггер намерен отсудить $10 млн у российского производителя роботов за незаконное использование его внешности и голоса при изготовлении роботов-андроидов, пишет TMZ. 

Как сообщает издание, актер ревностно относится к незаконному использованию своих изображений, так как это "уменьшает его прибыль". 

О существовании робота-андроида с "внешностью и голосом Шварценеггера" актер был осведомлен еще в 2018 году. Издание сообщает, что Шварценеггер пытался разрешить ситуацию мирным путем, но компания проигнорировала его просьбы. 

TMZ пишет, что помимо моральной компенсации Шварценеггер претендует на полученную компанией прибыль от реализации роботов с его внешностью, а также компенсацию расходов, связанных с судебным иском. 

На странице Digital Trend опубликовано видео с презентации российского робота-андроида, которая проходила в конце февраля 2020 года в Нью-Йорке. 

Арнольд Шварценеггер стал знаменит после съемок в трилогии "Терминатор", а также в фильмах "Красная жара", "Конан-варвар", "Конан-разрушитель" и "Хищник". В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.

Теги: Россия, Арнольд Шварценеггер
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