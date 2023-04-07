  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV с куртизанкой с Деппом в главной роли. Видео

Депп почти не говорил по-французски до начала съемок Фото: maiwennofficial / Instagram

Редакция отмечает, что "фильм символизирует возвращение Деппа в профессию после трехлетней паузы" из-за судебных разбирательств с бывшей женой, американской актрисой Эмбер Херд. Судебные тяжбы завершились разбирательством по делу о клевете, которое выиграл Депп.

В публикации сообщается, что Депп почти не говорил по-французски до начала съемок, поэтому "будет интересно посмотреть, как он справится с этим без акцента".

В фильме рассказывается о романе Людовика XV с куртизанкой Жанной Дюбарри, роль которой играет Майвенн.

По сюжету, отмечает Variety, Жанна Вобернье "использует свой интеллект и очарование, чтобы подниматься по ступеням социальной лестницы". Она становится фавориткой Людовика XV, который, не подозревая о ее статусе куртизанки, "возвращает через нее свой аппетит к жизни".

В фильме также снимались французские актеры Пьер Ришар, Луи Гаррель, Мельвиль Пупо, Паскаль Греггори и другие.

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Видео: FilmsActu / YouTube