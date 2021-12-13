"Сиськи – огонь", "Крестик на трусиках прекрасен". Загоревшая Чехова в кружевном белье облизала на камеру конфету

Чехова отметила, что снимки были сделаны на штатив во время ее отдыха в Абу-Даби (ОАЭ). На одном из фото ведущая позирует, облизывая конфету.
"Что скажете, как вам бельишко?" – обратилась она к подписчикам.
"Анфиса, конечно, шикарная! Сиськи – огонь", – написали поклонники.
"Белый крестик на трусиках, конечно, прекрасен", – обратили внимание на детали комплекта фолловеры.
"Какая же шоколадка", – оценили загар ведущей пользователи сети.
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Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта "Секс с Анфисой Чеховой" (2005–2009) на российском канале ТНТ.
Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Она вела программы "Давай поженимся" на канале "Интер" и шоу "Как выйти замуж" на канале СТБ.