  Скичко рассказал, почему ушел с должности главы Черкасской ОГА

"В первые дни войны я как раз таки был главой военной администрации и для меня как человека невоенного было очень сложно организовывать процесс территориальной обороны области, – рассказал он. – Принимать решения в такой момент должны, считаю, военные с опытом. Тем более у меня был советник, который занимался территориальной обороной. И спустя 10 дней после начала войны он стал главой военной администрации, а стал я его советником. Мы работаем как одна команда на благо области, но у военных командовать военными получится на 100% лучше".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Скичко в прошлом работал ведущим. Он прошел в Раду ІХ созыва как мажоритарщик, набрав 50,92% (34 455 голосов) на выборах в одномандатном округе №197 (охватывает территорию городов Канев и Золотоноша, Золотоношский район, часть Каневского, Черкасского и Сосновского районов города Черкассы).
29 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Скичко главой Черкасской ОГА. Со 2 марта главой Черкасской областной государственной (военной) администрации является генерал-майор Игорь Табурец.