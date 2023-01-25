"Слезы на глазах", "Как выглядит настоящая любовь". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу

"Меня часто спрашивают, как ты изменился за год. А я всегда отвечаю: "Не изменился. Он тот же. Тот же парень, которого я встретила, когда нам было семнадцать". А ведь на самом деле что-то изменилось – ты улыбаешься намного меньше в эти дни. Например, как на этом фото. Желаю побольше поводов для улыбок. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все это знаем, – обратилась к мужу первая леди Украины. – Упрямства тебе хватит. Главное, чтобы хватило здоровья. Так будь здоров, пожалуйста! Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда. Так подари мне эту возможность".
"Читаю слова поздравления и слезы на глазах", – отреагировали в сети.
"Как трогательно", – написали подписчики.
"Как выглядит настоящая любовь", – прокомментировали снимок фолловеры.
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Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью 2022 года стала студенткой.