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04 июня, 2020
 
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"Слезы наворачиваются". Огневич снялась в откровенной фотосессии

Украинская певица Злата Огневич призналась, что мужчина, с которым она встречалась, назвал ее при расставании толстой неудачницей. Певице понадобилось несколько лет, чтобы принять себя и решиться на откровенные снимки.

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Огневич: Если бы мне пару лет назад сказали, что я снимусь в таком откровенном фотосете, я бы рассмеялась в лицо
Огневич: Если бы мне пару лет назад сказали, что я снимусь в таком откровенном фотосете, я бы рассмеялась в лицо
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram несколько снимков, сделанных во время фотосессии в белье. 

"Если бы мне пару лет назад сказали, что я снимусь в таком откровенном фотосете, я бы рассмеялась в лицо. Я проделала огромную внутреннюю работу, чтобы полюбить себя, свою суть", – рассказала Огневич.

По словам певицы, после того как человек, которого она любила, назвал ее в момент расставания толстой неудачницей, у нее появились комплексы. 

"Он меня называл бесталанной, говорил, что мой ужасный голос никому не нужен. Дальше пошли упреки относительно тела, фигуры: неуклюжая коротышка, как я только могла подумать, что он будет встречаться с такой, как я, когда вокруг полно настоящих красавиц, с которыми меня и сравнить стыдно. Вот, пишу это и слезы наворачиваются", – призналась певица.

Огневич рассказала, что ей понадобилось несколько лет, чтобы принять себе такой, какая есть.

Злата Огневич родилась 12 января 1986 рода в Мурманске. Она представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов. 

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида. Спустя несколько месяцев Огневич рассказала об изменах любимого человека

Теги: Украина, скандал, Злата Огневич, насилие, певица
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