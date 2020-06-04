"Слезы наворачиваются". Огневич снялась в откровенной фотосессии

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram несколько снимков, сделанных во время фотосессии в белье.
"Если бы мне пару лет назад сказали, что я снимусь в таком откровенном фотосете, я бы рассмеялась в лицо. Я проделала огромную внутреннюю работу, чтобы полюбить себя, свою суть", – рассказала Огневич.
По словам певицы, после того как человек, которого она любила, назвал ее в момент расставания толстой неудачницей, у нее появились комплексы.
"Он меня называл бесталанной, говорил, что мой ужасный голос никому не нужен. Дальше пошли упреки относительно тела, фигуры: неуклюжая коротышка, как я только могла подумать, что он будет встречаться с такой, как я, когда вокруг полно настоящих красавиц, с которыми меня и сравнить стыдно. Вот, пишу это и слезы наворачиваются", – призналась певица.
Огневич рассказала, что ей понадобилось несколько лет, чтобы принять себе такой, какая есть.
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Если бы мне еще * пару лет назад сказали, что я снимусь в таком откровенном фотосете, я бы рассмеялась этому человеку в лицо Я проделала огромную внутреннюю работу, чтобы полюбить себя, свою суть. . Сегодняшние съе * мки заставили вспомнить давнюю и болезненную историю, которая оказала на меня огромное влияние... Один парень, я сильно любила его, сказал обидные слова при расставании, я поклялась о них никогда не вспоминать, но сегодня чувствую желание поделиться с Вами Он меня называл неудачницеи * , бесталаннои * , говорил, что мои * ужасныи * голос никому не нужен ( хотя про голос еще * можно пережить ). Но дальше пошли упре * ки относительно тела, фигуры: толстая ( да-да, я склонна быстро набирать вес ), неуклюжая коротышка, мол, как я только могла подумать, что он будет встречаться с такои * , как я Вокруг полно настоящих красавиц, с которыми меня и сравнить стыдно... Вот, пишу это и сле * зы наворачиваются С тех пор и появилась куча комплексов, они очень мешали жить, дышать и радоваться, а главное- ЛЮБИТЬ себя Всего несколько лет назад я приняла себя, начала культивировать ощущение внутреннеи * свободы. Ведь жить нужно в полнои * гармонии и честности с Душои * ! ♥ * И я очень благодарна Вам за невероятную поддержку - это придае * т мне СИЛЫ!!! ♥ * . Я такая же, как и все: боюсь провалов, ранних морщин и лишнего веса, хочу встретить свою половинку и быть счастливои * , плачу по ночам в подушку и редко звоню маме... Но я очень хочу стать лучше, сильнее, мудрее, а Ваша ЛЮБОВЬ мне в этом помогает! Спасибо!!! Пусть как можно больше будет счастливых девчонок, уверенных в себе, любящих каждую клеточку своего тела Вместе- мы СИЛА . #девочкипои * мут #БОГИНЯ #МоєТілоМоєДіло #ЗлатаОгневич . Отдельная благодарность за совместную коллаборацию с @anabelarto_official ( и мои инсаи * ты ) Скоро Вы все * узнаете! . // продюсер проекта @annashakola . // фото @vicoolyasaida . // mua/hair @slavinskaya_muah . // location @zags1.com.ua
Злата Огневич родилась 12 января 1986 рода в Мурманске. Она представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.
В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида. Спустя несколько месяцев Огневич рассказала об изменах любимого человека.