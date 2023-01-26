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26 января, 2023
 
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"Слишком много болтовни". Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео

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Принц и принцесса Уэльские поженились в 2011 году
Принц и принцесса Уэльские поженились в 2011 году
Фото: ЕРА

Британский принц Уильям вместе со своей женой Кэтрин посетили продовольственный банк в Винздоре Windsor Foodshare и помогли волонтерам собрать посылки для нуждающихся. Соответствующее видео опубликовано 26 января на YouTube-канале The Royal Family Channel.

Во время работы в волонтерском центре принц Уильям публично обратил внимание, что его супруга, вместо того, чтобы собирать посылки, "слишком много болтает".

"Простите, здесь слишком много болтовни", – сказал принц Уильям, обращаясь к жене.

Свою шутку принц Уэльский сопроводил характерным жестом, изобразив клюв с помощью большого и указательного пальцев. Сам он до этого помогал волонтеру.

Реплика принца Уильяма вызвала смех у принцессы Уэльской и команды волонтеров, после чего они все разошлись и также начали собирать продукты.

ВИДЕО
Видео: The Royal Family Channel / YouTube
Контекст:

Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.

В браке у пары родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Великобритания, принц Уильям, принцесса Уэльская Кэтрин
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