  "Слишком много болтовни". Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео

Принц и принцесса Уэльские поженились в 2011 году Фото: ЕРА

Во время работы в волонтерском центре принц Уильям публично обратил внимание, что его супруга, вместо того, чтобы собирать посылки, "слишком много болтает".

"Простите, здесь слишком много болтовни", – сказал принц Уильям, обращаясь к жене.

Свою шутку принц Уэльский сопроводил характерным жестом, изобразив клюв с помощью большого и указательного пальцев. Сам он до этого помогал волонтеру.

Реплика принца Уильяма вызвала смех у принцессы Уэльской и команды волонтеров, после чего они все разошлись и также начали собирать продукты.

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Видео: The Royal Family Channel / YouTube