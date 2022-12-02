Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото

Смит и Пинкетт поженились в 1997 году Фото: ЕРА

Издание Тoday пишет, что это первое появление актера на светском мероприятии после того, как в марте 2022 года он ударил ведущего церемонии "Оскар" из-за шутки в адрес его супруги.

28 марта ведущий "Оскара" Крис Рок со сцены уточнил у жены Смита, актрисы и певицы Джады Пинкетт, не связана ли ее новая прическа с подготовкой к съемкам в фильме "Солдат Джейн".

После этих слов Смит поднялся на сцену и нанес удар комику. Сама Пинкетт не скрывает, что из-за болезни теряет волосы, и рассказывает об этом в своих социальных сетях.

В тот же день Смит публично извинился за свое поведение, опубликовав в Instagram соответствующее заявление.

После скандала Смит заявил, что покидает Академию кинематографических искусств и наук. В свою очередь президент киноакадемии Дэвид Рубин сообщил, что организация приняла отставку Смита.

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