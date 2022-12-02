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02 декабря, 2022
 
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Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото

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Смит и Пинкетт поженились в 1997 году
Смит и Пинкетт поженились в 1997 году
Фото: ЕРА

Американский актер Уилл Смит вместе с женой и детьми посетил премьеру фильма "Эмансипация" американского режиссера Антуана Фукуа, в котором сыграл главную роль. Снимки Смита опубликовало фотоагентство ЕРА.

Издание Тoday пишет, что это первое появление актера на светском мероприятии после того, как в марте 2022 года он ударил ведущего церемонии "Оскар" из-за шутки в адрес его супруги.

28 марта ведущий "Оскара" Крис Рок со сцены уточнил у жены Смита, актрисы и певицы Джады Пинкетт, не связана ли ее новая прическа с подготовкой к съемкам в фильме "Солдат Джейн".

После этих слов Смит поднялся на сцену и нанес удар комику. Сама Пинкетт не скрывает, что из-за болезни теряет волосы, и рассказывает об этом в своих социальных сетях.

В тот же день Смит публично извинился за свое поведение, опубликовав в Instagram соответствующее заявление.

После скандала Смит заявил, что покидает Академию кинематографических искусств и наук. В свою очередь президент киноакадемии Дэвид Рубин сообщил, что организация приняла отставку Смита.

Контекст:

Смит и Пинкетт поженились в 1997 году. У них двое общих детей – сын Джейден (1998) и дочь Уиллоу (2000).

Смит 28 марта получил "Оскар" за главную роль в фильме "Король Ричард". Это первая статуэтка Американской академии кинематографических искусств и науки в биографии актера.

Теги: дети, актер, Уилл Смит, семья, Джада Пинкетт Смит
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