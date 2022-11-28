Бульвар Шоубиз
 
28 ноября, 2022
 
Новости

"По этой причине погиб близкий мне человек". Солистка Vivienne Mort призвала не нарушать правила использования генератора

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Заюшкина: За последние дни я узнала о многих случаях отравления угарным газом при использовании генератора дома
Заюшкина: За последние дни я узнала о многих случаях отравления угарным газом при использовании генератора дома
Фото: Vivienne Mort / Facebook

Солистка украинской группы Vivienne Mort Даниэла Заюшкина призвала своих подписчиков не нарушать правила использования генераторов. Об этом она написала 28 ноября в Facebook, отметив, что ее близкий человек погиб из-за нарушения техники безопасности при использовании устройства.

"За последние дни я узнала о многих случаях отравления угарным газом при использовании генератора дома. В одной деревне две семьи заснули и не проснулись, потому что не знали или не соблюдали правила безопасности при использовании генератора, – написала артистка. – Также по этой причине погиб близкий мне человек".

Заюшкина также опубликовала сами правила:

  • генератор должен находиться на открытом воздухе. Испарения генератора – это ядовитый для людей угарный газ, надышавшись которым можно незаметно и быстро умереть; 
  • генератор должен находиться минимум в шести метрах от окон. Генератор не должен стоять у вас под окном и на балконе;
  • заправлять генератор нужно только на открытом воздухе;
  • бензин или дизель следует хранить подальше от генератора;
  • сам генератор во время работы не должен касаться стен, других вещей.
https://www.facebook.com/vivienne.mort/posts/pfbid0G8foCsVwD5bfmUVAKtmANudkBKC7UVpULWJJaqyHmoZRmrM4CBgexhvqYDoTMaR6l

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украину ежедневно завозят около 8,5 тыс. генераторов.

23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину. Украине уже отправили генераторы ЯпонияФранция и Латвия.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

Теги: отключение света, война России против Украины, Vivienne Mort, Даниэла Заюшкина
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