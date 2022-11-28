"По этой причине погиб близкий мне человек". Солистка Vivienne Mort призвала не нарушать правила использования генератора

Заюшкина: За последние дни я узнала о многих случаях отравления угарным газом при использовании генератора дома Фото: Vivienne Mort / Facebook

"За последние дни я узнала о многих случаях отравления угарным газом при использовании генератора дома. В одной деревне две семьи заснули и не проснулись, потому что не знали или не соблюдали правила безопасности при использовании генератора, – написала артистка. – Также по этой причине погиб близкий мне человек".

Заюшкина также опубликовала сами правила: