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22 августа, 2022
 
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Совершивий каминг-аут участник "Холостячки" показал новое фото со своим возлюбленным

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17 августа Хветкевич совершил каминг-аут
17 августа Хветкевич совершил каминг-аут
Фото: diveeasy / Instagram

Бывший участник второго сезона шоу "Холостячка" на СТБ, блогер и подводный фотограф Андрей Хветкевич 20 августа на своей странице в Instagram разместил фото, на котором запечатлен в обнимку со своим возлюбленным, известным американским стилистом Джонатаном Ван Нессом.

Хветкевич оставил снимок без комментариев, поставив под фото изображение черного сердца.

В комментариях Хветкевич сообщил, что его избранник поддерживает Украину и уже сделал "большой донат". 

17 августа Хветкевич совершил каминг-аут, заявив о гомосексуальной ориентации. Тогда же он обнародовал первое совместное фото с возлюбленным, но не стал называть его имя.

Контекст:

Главной героиней второго сезона шоу "Холостячка" на СТБ была Злата Огневич. В финале шоу она выбрала 32-летнего украинского предпринимателя Андрея Задворного, но через полтора месяца после завершения съемок проекта пара рассталась. 

Хветкевич покинул шоу в 10-м выпуске за два эфира до финала. 

 Возлюбленный Хветкевича снимается в шоу Queer Eye, которое выходит на Netflix .

Теги: Холостячка, каминг-аут, Андрей Хветкевич
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