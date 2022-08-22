Совершивий каминг-аут участник "Холостячки" показал новое фото со своим возлюбленным

Хветкевич оставил снимок без комментариев, поставив под фото изображение черного сердца.

В комментариях Хветкевич сообщил, что его избранник поддерживает Украину и уже сделал "большой донат".

17 августа Хветкевич совершил каминг-аут, заявив о гомосексуальной ориентации. Тогда же он обнародовал первое совместное фото с возлюбленным, но не стал называть его имя.

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Контекст:

Главной героиней второго сезона шоу "Холостячка" на СТБ была Злата Огневич. В финале шоу она выбрала 32-летнего украинского предпринимателя Андрея Задворного, но через полтора месяца после завершения съемок проекта пара рассталась.

Хветкевич покинул шоу в 10-м выпуске за два эфира до финала.

Возлюбленный Хветкевича снимается в шоу Queer Eye, которое выходит на Netflix .