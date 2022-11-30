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30 ноября, 2022
 
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"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 45-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье

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Волочкову пристыдили фолловеры
Волочкову пристыдили фолловеры
Фото: volochkova_art / Instagram

46-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 30 ноября опубликовала в Instagram подборку симков, для которых позировала в разных бюстгальтерах.

Балерина отметила, что демонстрирует белье именного бренда российской пропагандистской певицы Анны Семенович.

"Спасибо, что не спустили брюки ниже", – прокомментировала подписчица irina__mir__.

"Дура. Не!" – отметил подписчик xoba_1992.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Волочкова поддерживает войну РФ против Украины. Балерина внесена в базу "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины.

Теги: пропаганда, Анастасия Волочкова, Анна Семенович, певица, балерина, белье, бюстгальтер
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