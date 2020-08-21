Бульвар Шоубиз
 
21 августа, 2020
 
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Судебные записи в штате Техас – виды, значение

Судейская система в Техасе довольно сложна, является многоуровневой. Здесь действует необычная раздвоенная судейская высшая система – такая существует еще только в одном штате – Оклахоме.

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Судебные органы Техаса ведут свои записи, большая часть которых находится в открытом доступе
Судебные органы Техаса ведут свои записи, большая часть которых находится в открытом доступе
Фото: depositphotos.com

Обычно высшей судебной инстанцией является Верховный суд (ВС), в Техасе же судом последней инстанции по уголовным делам является Апелляционный, а гражданские дела на этом уровне рассматриваются в ВС.

Законодательное собрание Техаса приняло решение об учреждении дополнительных судейских инстанций для решения проблем нагрузки, вызванной ростом населения в различных районах штата. Окружные суды чаще всего нумеруются последовательно независимо от того, специализируются ли они на рассмотрении уголовных, гражданских или дел, называемых семейными (хотя в некоторых округах у окружных судов, занимающихся уголовными делами, все-таки есть отдельные системы нумерации).

Также для разгрузки в 10 из 15 крупнейших столичных округов штата были созданы учреждения с исключительной юрисдикцией в отношении вопросов о наследстве в их округах, делах об опеке и обязательствах по охране психического здоровья, а также организации, чья компетенция распространяется исключительно на вопросы, связанные с банкротством. 

Суды юстиции обладают первоначальной юрисдикцией в уголовных делах, имеющих отношение к проступкам класса С, которые являются менее серьезными мелкими правонарушениями, юрисдикцией в отношении мелких гражданских дел. Мировой судья может выдавать ордера на обыск или арест, выполнять функции коронера в округах, где отсутствует должность медицинского эксперта. Эти учреждения также рассматривают иски о мелких претензиях.

Помимо вышеперечисленных, на территории штата действуют еще и федеральные судейские инстанции. Рассмотрения некоторых дел, которые начинаются на заседаниях судов штата, заканчиваются в федеральном учреждении в результате апелляционного процесса.

Все эти судебные органы ведут свои записи, большая часть которых находится в открытом доступе, например, через Texas Court Records. Другими словами, каждый желающий имеет полное право получить доступ на изучение и/или копирование интересующих его данных. Когда в суде возбуждается дело, секретарь обязан вести записи, в которых фиксируется каждое событие, имеющее отношение к происходящему.

Сейчас в архивах можно найти очень давние материалы. Из соображений экономии и пространства большинство из них были уменьшены до микрофильмов или сохранены в цифровом виде. Все материалы, имеющие отношение к судейским разбирательствам, представляют большую ценность для американского права в целом. 

Можно ли получить доступ к судебным записям в Техасе?

Органы судебной власти не подпадают под действие закона об общественной информации штата Техас или федерального закона о свободе информации. Процедура получения доступа к ним регулируется п. 12 правил отправления правосудия. Запрос на проверку или копирование материалов должен быть в письменной форме, должен содержать достаточную информацию для идентификации записи и направлен хранителю записи.

Необходимо понимать, что не ко всем материалам можно получить доступ, даже если составить свое прошение согласно всем правилам. Дело в том, что некоторые записи являются конфиденциальными и далеко не любой желающий может просматривать подобную документацию. Это можно сделать только с разрешения судьи или же в том случае, когда человек занимает определенную государственную должность и информация ему требуется для выполнения своих непосредственных обязанностей. 

Специалисты советуют перед тем, как отправлять прошение на получение разрешения, изучить список исключений, чтобы понапрасну не тратить свое время. 

  • Любой материал, включая план безопасности или код, разглашение которого поставит под угрозу безопасность человека, сохранность информации или собственности. Цель – защитить от кражи имущества, несанкционированного доступа, ненадлежащего использования, незаконного разглашения данных или нанесения физической травмы.
  • Сведения о персонале.
  • Домашний адрес, номер социального страхования, личного телефона, информация о членах семьи. 
  • Материалы, относящиеся к будущему назначению человека на судейскую должность.
  • Любая другая информация, которая является конфиденциальной согласно положениям конституции, федерального закона, Кодекса штата и прочих законодательных постановлений.

Человек, отправивший прошения, должен получить ответ в течение 14 рабочих дней. Хранитель документации должен уведомить о том, что разрешение получено, или же поставить в известность о том, что в течение установленного срока материал не может быть предоставлен, так как требуется дополнительное время для поиска всех необходимых данных. В случае отказа необходимо объяснить, на каких основаниях вынесено подобное решение.

Если вы не согласны с принятым решением, можно подать апелляцию директору судейской канцелярии. Сделать это необходимо в течение 30 дней после получения отрицательного ответа.

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