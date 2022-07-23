  Судья "Танцев со звездами" Влад Яма: Я в США. Выехал сразу, очень быстро

"Где ты сейчас находишься?" – спросил у танцора ведущий Слава Демин.

"Я нахожусь в США вместе со своей семьей, – ответил Яма. – Пока что делаю благотворительные мастер-классы и пытаюсь сделать их больше. Возможно, это будет и в других штатах происходить".

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем – в США.

"Я выехал сразу, очень быстро, – заявил танцор. – Сердце болит каждый день, когда читаешь новости".

Он признался, что его родители остались в Украине и сейчас живут на даче в пригороде Запорожье.

Яма подчеркнул, что его сын мечтает вернуться в Украину и хотел бы осенью пойти в украинскую школу.

"Он хочет пойти в школу в первый класс, где проходил подготовительные занятия, но я не уверен, что это произойдет", – заявил Яма.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube