  Судья "Танцев со звездами" Влад Яма: Я в США. Выехал сразу, очень быстро

"Где ты сейчас находишься?" – спросил у танцора ведущий Слава Демин.
"Я нахожусь в США вместе со своей семьей, – ответил Яма. – Пока что делаю благотворительные мастер-классы и пытаюсь сделать их больше. Возможно, это будет и в других штатах происходить".
По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем – в США.
"Я выехал сразу, очень быстро, – заявил танцор. – Сердце болит каждый день, когда читаешь новости".
Он признался, что его родители остались в Украине и сейчас живут на даче в пригороде Запорожье.
Яма подчеркнул, что его сын мечтает вернуться в Украину и хотел бы осенью пойти в украинскую школу.
"Он хочет пойти в школу в первый класс, где проходил подготовительные занятия, но я не уверен, что это произойдет", – заявил Яма.
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Влад Яма родился в Запорожье в семье учителей истории. Окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца.
Принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а позже стал членом жюри этого проекта.
Вместе с женой Лианой воспитывает сына Леона (2015).
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.