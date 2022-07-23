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23 июля, 2022
 
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Судья "Танцев со звездами" Влад Яма: Я в США. Выехал сразу, очень быстро

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Яма вместе с женой Лилианой воспитывает сына Леона
Яма вместе с женой Лилианой воспитывает сына Леона
Фото: vladyama_official / Instagram

Украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Влад Яма 23 июля в интервью "Люкс ФМ" рассказал, что вместе с семьей живет в США. По слова танцора, он выехал из Украины в первый день полномасштабного вторжения России в Украину.

"Где ты сейчас находишься?"  спросил у танцора ведущий Слава Демин.

"Я нахожусь в США вместе со своей семьей, – ответил Яма. – Пока что делаю благотворительные мастер-классы и пытаюсь сделать их больше. Возможно, это будет и в других штатах происходить". 

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем – в США.

"Я выехал сразу, очень быстро, – заявил танцор. – Сердце болит каждый день, когда читаешь новости".

Он признался, что его родители остались в Украине и сейчас живут на даче в пригороде Запорожье. 

Яма подчеркнул, что его сын мечтает вернуться в Украину и хотел бы осенью пойти в украинскую школу.

"Он хочет пойти в школу в первый класс, где проходил подготовительные занятия, но я не уверен, что это произойдет", – заявил Яма.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Влад Яма родился в Запорожье в семье учителей истории. Окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца.

Принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а позже стал членом жюри этого проекта.

Вместе с женой Лианой воспитывает сына Леона (2015).

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение. 

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.

Теги: США, мобилизация, война России против Украины, семья, Влад Яма, Танцы со звездами, хореограф
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