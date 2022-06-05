  Сумская: Я перестала отвечать этим зомби, которые писали, что мы сами себя бомбим. И среди них есть близкие люди, родственники

"Бойкот так или иначе должен был случиться. Возможно, бойкотом мы дадим понять этим зомби, что происходит в нашей стране, – сказала Сумская. – Когда нам пишут и говорят, что вы сами себя бомбите, я не могу. Во-первых, я перестала отвечать этим зомбированным людям, которые писали, что это мы сами себя бомбим. И среди них есть даже близкие люди, потому что у нас есть там родственники. И когда я слышу, что они так говорят, я прекращаю общаться. Весь мир должен дать сегодня отпор рашистам. Иначе нельзя".

Сумская не уточнила, о каких родственниках идет речь, но в РФ живет ее старшая дочь, украинская актриса Антонина Паперная вместе с детьми и гражданским мужем, российским актером Владимиром Яглычем.

24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".

25 апреля Сумская, отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре.

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Видео: Телеканал TV5 / YouTube

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