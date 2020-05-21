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21 мая, 2020
 
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"Там дед Владимир, отец Владимир". Сумская рассказала о сыне своей дочери от российского актера

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась эмоциями от рождения внука, отцом которого является российский актер Владимир Яглыч.

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Сумская: Когда малыш родился, мы спрашивали: "Ну как там Владимирович?"
Сумская: Когда малыш родился, мы спрашивали: "Ну как там Владимирович?"
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская во время прямого эфира с телеведущей Лилией Ребрик впервые высказалась о рождении внука – сына ее старшей дочери, актрисы Антонины Паперной. Трансляция проходила на Instagram-странице программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".

"Баба Оля собственной персоной. Это самое большое счастье, которое можно представить, всем советую испытать на полную эти эмоции! Тонечка мне позвонила прямо из роддома – как только родила и ей вручили дитя. А у меня слезы катятся от этих безумных эмоций, потому что наконец-то мальчик родился. У нас же сплошной матриархат – и вот появился мужчина", – рассказала Сумская.

Актриса призналась, что ее внуку пока еще не дали имя.

"Они еще думают. Моя внучка называет его "мальчик". Там дед Владимир, отец Владимир и третий Владимир уже будет много. Когда малыш родился, мы спрашивали: "Ну как там Владимирович?" Еще не определились, как назвать", – отметила актриса.

22 апреля 2020 года стало известно, что Паперная родила второго ребенка. Ее супруг – российский актер Владимир Яглыч. У пары также есть дочь Ева, родившаяся в 2017 году.

Теги: Россия, дети, актер, Владимир Яглыч, Ольга Сумская, Антонина Паперная, актриса, мальчик
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