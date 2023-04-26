"Там и остался". Друг Винника заявил, что артист поехал лечиться в Германию до войны и рассказал, с чем связаны его проблемы со здоровьем

По словам Недзельского, проблемы со здоровьем Винника вызваны в том числе с его прошлым образом жизни Фото: Олег Винник / Facebook

Слухи об онкозаболевании у Винника

Украинский блогер Богдан Беспалов, который позиционирует себя как блогер-сплетник, 17 апреля заявил, что Виннник якобы борется с последствиями онкозаболевания. Руководитель официального фан-клуба артиста Валерия Барон назвала это сплетнями и манипуляцией.

Комментарий Недзельского

По словам друга Винника, артист действительно заболел, но у него "никакой онкологии нет".

"Он бодрячком. Была неприятная болезнь, и она до сих пор длится. Но это не связанно с онкологией. У мужчин ближе к 50 [годам] начинают всплывать последствия их жизни. Вот как они жили, сколько не досыпали, сколько не доедали, сколько концертов в день давали, по два, по три, по четыре, и на холоде, и в дождь. А оно же все накопилось и дает знать", – отметил Недзельский.

На вопрос, является ли болезнь Винника последствием того, что он переболел COVID-19, Недзельский ответил утвердительно.

"С этого все началось. При этом началось еще до войны. Действительно было отменено несколько концертов. Он поехал в Германию лечиться еще до войны, и так он там и остался, потому что это дало второе и третье осложнение, к сожалению. Но люди выживают", – резюмировал друг Винника.

Недзельский сообщил, что певец в настоящее время продолжает лечение и работает в студии.