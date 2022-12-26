The Week в США изобразил Путина в виде мишени, а британский – солдатом из РФ, которого Зеленский с Джонсоном и Сунаком не пригласили за стол

Зеленский и Путин присутствуют на обложках американского и британского The Week Фото: ЕРА

На иллюстрации во главе праздничного стола изображен новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак, по правую руку от него в обнимку с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сидит президент Украины Владимир Зеленский, а по левую – король Великобритании Чарльз III c женой, королевой-консортом Камиллой. Над ними на стене висит портрет королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла осенью. Позади компании возле елки стоит американский предприниматель Илон Маск.

За окном автор изобразил в военной форме президента РФ Владимира Путина, которого не позвали на праздник. Он, пока все празднуют, со свирепым видом ногой сбивает голову снеговику.

Американская редакция The Week также посвятила рождественский номер журнала этой теме, разместив на обложке изображения главных, по ее версии, персоналий 2022 года. Фото обложки опубликовано на странице редакции в Instagram.

На переднем плане изображены президенты США И Украины Джо Байден и Владимир Зеленский. Также на рисунке присутствует Путин – автор изобразил его в видел мишени, которую повесили на дерево.

Бывший президент США Дональд Трамп изображен на рисунке на охваченном огнем балконе разрушенного дома.