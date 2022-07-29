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29 июля, 2022
 
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"Тихий террор. Хроники ада". Состоялась премьера документального фильма о жизни украинцев во временно оккупированном Херсоне. Видео

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По словам создателей фильма, самым сложным в работе над ним было получить согласие людей на интервью, так как у многих из них в оккупации остались близкие
По словам создателей фильма, самым сложным в работе над ним было получить согласие людей на интервью, так как у многих из них в оккупации остались близкие
Фото: ЕРА

26 июля на YouTube-канале "Хроніки пекла" состоялась премьера документального фильма украинского режиссера и сценариста Елизаветы Татариновой "Тихий террор. Хроники ада" о жизни украинцев во временно оккупированном российской армией Херсоне.

По словам одного из героев фильма, происходящее на самом деле в Херсоне тяжело снять на камеру, так как все происходит ночью в подвалах.

"Это фильм о жизни в оккупации. О том, что тишина иногда страшнее взрывов. Российская пропаганда делает все, чтобы создать картинку "мирной жизни" в городе, а действительно похищает и пытает людей, оставляет херсонцев в информационной изоляции, не позволяет покидать оккупированный регион. В заложниках у российских военных оказались несколько сот тысяч человек. Однако Херсон сопротивляется", – говорится в релизе.

Фильм состоит из документальных кадров и рассказов херсонцев, которым удалось покинуть город.

По словам создателей фильма, самым сложным в работе над ним было получить согласие людей на интервью, так как у многих из них в оккупации остались близкие.

"Когда фильм был почти смонтирован, в семью девушки, которая согласилась быть главной героиней ленты и снимала видеодневники о жизни в оккупированном поселке возле Херсона, ворвались ФСБшники. Каким-то образом они узнали о том, что она делает. К счастью, она не пострадала, но мы вынуждены были удалить все эпизоды с ее участием из фильма и срочно менять сценарий, чтобы не подвергать ее опасности. Таковы реалии жизни в украинских городах, оккупированных Россией", – отметила Татаринова.

Авторы картины подчеркнули, что фильм является волонтерским проектом и каналы, которые хотят показать его в эфире, могут получить бесплатную лицензию для трансляции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Хроніки пекла/ YouTube
Теги: кино, война, фильм, российская пропаганда, война России против Украины, сценарист
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