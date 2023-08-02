Тина Кароль во время выступления запустила микрофоном в зрителей. Видео

Казус с микрофоном произошел во время исполнения певицей ее хита "Вільна" Фото: tina_karol / Instagram

Микрофон улетел в зал после того, как певица во время музыкального проигрыша принялась вращать стойкой, пританцовывая. Зрители сразу же вернули артистке упавший со сцены микрофон.

"На сцене бывает все. Микрофон Тины Кароль решил "сбежать", – прокомментировала ролик редакция "Музвар".

Казус произошел во время исполнения певицей ее хита "Вільна".

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