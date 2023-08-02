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02 августа, 2023
 
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Тина Кароль во время выступления запустила микрофоном в зрителей. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Казус с микрофоном произошел во время исполнения певицей ее хита "Вільна"
Казус с микрофоном произошел во время исполнения певицей ее хита "Вільна"
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль во время выступления на сцене случайно запустила микрофоном, который был закреплен на стойке, в зрителей. Соответствующее видео опубликовано на странице украинского портала "Музвар" в Instagram.

Микрофон улетел в зал после того, как певица во время музыкального проигрыша принялась вращать стойкой, пританцовывая. Зрители сразу же вернули артистке упавший со сцены микрофон.

"На сцене бывает все. Микрофон Тины Кароль решил "сбежать",  прокомментировала ролик редакция "Музвар".

Казус произошел во время исполнения певицей ее хита "Вільна".

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей.

В июне 2023 года певица сообщила, что стала членом жюри американской музыкальной премии "Грэмми".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: концерт, Тина Кароль, певица
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