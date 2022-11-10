"Типа девственница в 64, я хохочу". 50 Cent снова высмеял Мадонну

50 Cent опубликовал скриншот с видео артистки с подписью: "Мадонна использует рэп-музыку, чтобы влиять на TikTok, и это действительно оскверняет мой дух".

Но на этом артист не успокоился и сказал несколько слов под постом.

"Я говорил вам, что бабка на дерьме! Типа девственница в 64 года. Я хохочу", — написал рэпер.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 50 Cent (@50cent)

Подписчики 50 Cent с ним согласились.

"Она выглядит одержимой", – написал certified.amar.

"Что случилось с ее лицом? Все наследие насмарку", – считает jennavivedeville_.

"Ей надо уйти", – написал thestout79.