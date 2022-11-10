Бульвар Шоубиз
 
10 ноября, 2022
 
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"Типа девственница в 64, я хохочу". 50 Cent снова высмеял Мадонну

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50 Cent опять раскритиковал Мадонну
50 Cent опять раскритиковал Мадонну
Фото: 50 Cent / Instagram

Американский рэпер 50 Cent у себя в Instagram раскритиковал Мадонну за странные видео, которые певица выкладывает в сеть.

50 Cent опубликовал скриншот с видео артистки с подписью: "Мадонна использует рэп-музыку, чтобы влиять на TikTok, и это действительно оскверняет мой дух".

Но на этом артист не успокоился и сказал несколько слов под постом.

"Я говорил вам, что бабка на дерьме! Типа девственница в 64 года. Я хохочу", — написал рэпер.

Подписчики 50 Cent с ним согласились.

"Она выглядит одержимой", – написал certified.amar.

"Что случилось с ее лицом? Все наследие насмарку", – считает jennavivedeville_.

"Ей надо уйти", – написал thestout79.

Контекст:

24 ноября 2021 года Мадонна опубликовала в Instagram серию откровенных фото, показав в кадре интимные части тела. Фото, на котором артистка в стрингах и колготках в сетку позирует с широко раздвинутыми ногами, лежа под кроватью, стало объектом мемов и шуток в сети.

Не остался в стороне и рэпер 50 Cent. Он опубликовал скандальное фото Мадонны на своей странице в Instagram и заявил, что артистка "пытается вести себя, как девственница, в 63 года".

Спустя почти год история повторилась.

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