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05 марта, 2020
 
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"Твоя мама красивее". Витвицкая рассказала об отношениях с мамой

Ведущая "ТСН" на канале "1+1" Соломия Витвицкая призналась, что парням больше нравилась ее мама, чем она.

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В юности сравнения с мамой были не в пользу телеведущей
В юности сравнения с мамой были не в пользу телеведущей
Фото: solomiyavitvitska/ Instagram

39-летнняя ведущая "ТСН" на канале "1+1" Соломия Витвицкая на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото с мамой – Светланой Витвицкой. 

Ведущая призналась, что в юности сравнения с мамой всегда были не в ее пользу.

"Ты не обижайся, но мама у тебя красивее", – говорили мне мои ребята-сверстники", – сообщила Витвицкая.

По словам телеведущей, сегодня ее мама активно пользуется социальными сетями и через день посещает спортклуб. 

Фото: solomiyavitvitska / Instagram
Фото: solomiyavitvitska / Instagram

Соломия Витвицкая работает на канане "1+1" с 2008 года. В 2011 году Витвицкая стала ведущей ежедневного телетаблоида "ТСН. Особливе". В 2013 году телеведущая вышла замуж за режиссера Сергея Кочеткова. Витвицкая – волонтер и куратор социального мультимедийного проекта "Победители" о воинах АТО. 

Теги: ТСН, 1+1, телеведущая, Соломия Витвицкая
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