"Твоя мама красивее". Витвицкая рассказала об отношениях с мамой

“Ти не ображайся, але мама у тебе красивіша», так говорили мені мої хлопці-однолітки в юності * А я й не ображаюся! Бо це правда! І досі в захопленні, що моя @svitvit зареєстрована у всіх соцмережах! Активно займається спортом і через день тренується у спортклубі! Мамуся обожнює кіно, знає про усі новинки і оскарівську ніч традиційно проводить біля екрану телевізора! А ще незабаром знову збиратиметься на @odesa_film_festival! Бо з першого кінофестивалю вона палка прихильниця одеського кінофесту і найактивніша відвідувачка усіх сеансів, майстер-класів, зустрічей з митцями! (Винятком був 2018 - коли порвала зв’язку за кілька тижнів до фестивалю і лікар просто заборонив активний рух - і тоді це була трагедія!) У липні Світлана Вітвіцька обов’язково їде до Одеси! Журнал @viva_ukraine_magazine дякую за цю теплу та ніжну фотосесію! Editor-in-chief @ivannaslaboshpitskaya Photo @sofi_zay Produser @nata_dreamer Style @alina_kharechko MUAH @pied.de.poule #mam #me #photoshoot #mother #muter #love #home