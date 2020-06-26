  "Ты знаешь, Любань, так сердце болит. Врачи сказали, что у меня проблемы". Успенская прокомментировала состояние здоровья Ефремова

По словам российской певицы Любови Успенской, накануне смертельной аварии врачи советовали актеру Михаилу Ефремову проверить сердце.

Успенская об Ефремове: Он давно уже депрессирует Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

Российская певица Любовь Успенская в интервью YouTube-каналу Super, которое опубликовано 25 июня, рассказала, что спровоцировавший смертельное ДТП в Москве актер Михаил Ефремов накануне аварии жаловался ей на проблемы с сердцем.

Успенская сообщила, что за несколько дней до аварии Ефремов позвонил ей и сообщил, что ему необходимо пройти комплексное обследование.

"Он очень редко звонит – такой немногословный человек. Он мне говорит: "Ты знаешь, Любань, так сердце болит. Врачи сказали, что у меня проблемы, надо серьезно провериться", – процитировала она слова Ефремова.

По словам Успенской, во время беседы она уточнила у артиста, пьет ли он. В ответ Ефремов сказал, что такое случается.

"Он давно уже депрессирует", – заявила она.

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Видео: Super / YoTube

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.



Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.



В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.



9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.



13 июня актер записал видеообращение к народу и родственникам погибшего Захарова.

25 июня адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что у его подзащитного случился сердечный приступ.



Михаил Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.