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11 февраля, 2020
 
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У alyona alyona в день съемок клипа на трек "Жалі" умерла бабушка

Украинская певица alyona alyona призналась, что ей было сложно сниматься в клипе на трек "Жалі" на совместную с певицей Джамалой песню, поскольку в этот день она переживала личную утрату.

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alyona alyona: Я уверена, что бабушка не обиделась, искренне радуясь тому, что я счастлива быть там, где я есть, и имею возможность делиться с людьми
alyona alyona: Я уверена, что бабушка не обиделась, искренне радуясь тому, что я счастлива быть там, где я есть, и имею возможность делиться с людьми
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская рэп-певица alyona alyona рассказала в Instagram о смерти своей бабушки.

"Эти съемки дались мне нелегко. В этот день у меня умерла бабушка, и я стала заложником обстоятельств. "Але сталося як є..." – именно в тот день строки Джа получили иной смысл, потому что все свои эмоции, принятие и понимание я вложила в съемочный процесс. И я уверена, что бабушка не обиделась, искренне радуясь тому, что я счастлива быть там, где я есть, и имею возможность делиться с людьми. Я благодарю Джамалу и всю съемочную команду за поддержку в тот день. Прежде всего мы живые люди. Не жалейте ни о чем", – рассказала она о съемке клипа на песню "Жалі".

Клип на песню "Жалі" можно посмотреть ЗДЕСЬ.

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню "Залишаю свій дім" она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.

Теги: смерть, Джамала, alyona alyona
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