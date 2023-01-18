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18 января, 2023
 
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"У меня знакомые в высших чинах. Они точно знают, рассказывали". Анатолий Анатолич спародировал интервью пропагандиста Кучеры Дудю. Видео

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Критикующий США Кучера об американском гражданстве своего сына: Глупо было бы не сделать!
Критикующий США Кучера об американском гражданстве своего сына: Глупо было бы не сделать! 
Фото: Oskar Kuchera / Facebook

Поддерживающий нападение РФ на Украину российский ведущий Оскар Кучера дал почти трехчасовое интервью российскому журналисту Юрию Дудю. 16 января оно было опубликовано на YouTube-канале журналиста под названием "Разговор с тем, кто поддерживает армию России".

В интервью Оскар Кучера, заявил, что выступает за мир, но поддерживает нападение РФ на Украину, готов пойти воевать, но при этом не хотел бы, чтобы призвали его сыновей.

"Я предполагаю, что моя армия делает не то, что нужно, при этом пацаны в окопах выполняют приказ. Возможно, они выполняют неправильный приказ, но я не могу их покинуть. Ребят, которые честно выполняют свою работу, я буду поддерживать до конца. Хочется верить, что мы когда-нибудь узнаем, что действительно не было другого выбора", – говорит он Дудю.

При этом Кучера раскритиковал россиян, которые покинули РФ, чтобы избежать мобилизации.

Отвечая на вопросы Дудя, Кучера заявил, что не понимает в политике, но имеет твердую позицию, так как получает "достоверную информацию из высших органов власти", "таксиста из Донецка", "какого-то блогера из Италии, которая реально роет документы", а так сам "читает то тут, то там".

В частности, ссылаясь на знакомых, которые "в этом разбираются", он раскритиковал США, но отметил, что у одного из его детей есть американский паспорт. По его словам, это вышло случайно, так как они тогда с беременной женой и другими детьми решили поехать на отдых в Майами. В то же время Кучера заявил, что они полетели в США осознанно, послушав совет знакомого.

накомый сказал: "Не выдумывайте, летите в Майами, вы там много раз были, и там точно все проверено, хорошие врачи, и дети отдохнут остальные". Это не было сделано ради паспорта, так сложились обстоятельства, что нам надо было вывезти других детей. И это была единственная причина. Но так сложилось, и я очень рад",  – сказал ведущий.

Кучера признался, что теперь у его ребенка двойное гражданство.

"Глупо было бы не сделать! Я считаю, кто бы не сделал это, просто глупец. Как минимум с этим [американским] паспортом ему не нужно будет делать визы, чтобы летать по миру. Если вообще у человека с российским паспортом будет возможность дальше летать по миру",  сказал он.

Дудь слушал ответы Кучеры, подперев лицо рукой.

Пародия Анатолия Анатолича на интервью Кучеры

Украинский ведущий Анатолий Анатолич в одноминутном ролике-пародии, который опубликовал 17 января на своем канале в YouTube, показал, как могла бы выглядеть сокращенная версия почти трехчасового интервью Кучеры Дудю. 

"Юра, я в политику лезть не хочу. Есть одна девочка из Италии, она знала, что начнется война. Не знаю, где она все эти документы берет. Мне знакомые сказали, у меня есть знакомые в высших чинах. Они разбираются. Я с ними общаюсь, вот от них я получаю информацию. Я против войны, а как можно быть за войну? Я поддерживаю нашу армию. А как можно не поддерживать нашу армию? Звукорежиссер свалил в Грузию, я его не осуждаю. Те, кто свалили в Грузию, – предатели. Я их просто ненавижу", – говорит Анатолий Анатолич от имени Кучеры. 

Украинский ведущий также показал, как выглядели аргументы Кучеры.

"Мои знакомые точно знают, они рассказывали. Ребята в окопах – это знакомые моих знакомых. Ребята знакомые, получается, через них высшие чины, и там вот эта девочка из Италии. Юра, я просто говорю, что я знаю. Война – это зло, Юра. Убегать я никуда не буду. Сын в армию не пойдет. Американцы хотят захватить Европу через Украину, потому что у них кризис. Я за российскую армию. Услышь меня, Юра: "Война – это плохо. Я за мир", – в образе Кучеры произнес монолог Анатолий Анатолич.

ВИДЕО
Вижео: Зе Интервьюер / YouTube
Контекст:

Кучера внесен в списки сайта "Миротворец" за "манипулирование общественно значимой информацией". 

Теги: война России против Украины, Юрий Дудь, Анатолий Анатолич, Оскар Кучера
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