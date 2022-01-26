  "У меня все комплекты лежат дома". Ефросинина призналась, что в обычной жизни не носит белье, которое рекламирует

"У меня все комплекты – красное, с поясом, из последней как раз фотосессии лежат дома", – заявила ведущая.

По словам Ефросининой, муж просит ее их надеть, но она пока не соглашается.

"Он говорит: "Ну надень, ну выйди уже ко мне [американской актрисой] Сальмой Хайек. И я еще ни разу этого не сделала", – призналась знаменитость.

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Видео: FEDORIV VLOG / YouTube